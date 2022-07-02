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Giriş Tarihi: 2.7.2022 13:54

Örümcek Adam: Evden Uzakta filmi konusu nedir? Örümcek Adam: Evden Uzakta filmi oyuncuları kimler?

Örümcek Adam: Evden Uzakta filmi konusu nedir? Örümcek Adam: Evden Uzakta filmi oyuncuları kimler?

2 Temmuz Cumartesi akşamı ATV ekranlarına gelecek olan Örümcek Adam: Evden Uzakta filmi sinemaseverler ile buluşacak. 2019 yılı yapımı filmin yönetmen koltuğunda Jon Watts oturuyor. Macera, fantastik ve aksiyon türlerde olan filmin başrolünde Tom Holland, Zendaya gibi isimler yer alıyor. Peki, Örümcek Adam: Evden Uzakta filmi konusu nedir? Örümcek Adam: Evden Uzakta filmi oyuncuları kimler?

Örümcek Adam: Evden Uzakta filmi 2 Temmuz Cumartesi akşamı ATV ekranlarında olacak. 2019 yılı yapımı filmin yönetmenliğini Jon Watts üstlenmiştir. Marvel Sinematik Evreni'nin 23.filmi olarak bilinen Örümcek Adam: Evden Uzakta filmi konusu nedir? Örümcek Adam: Evden Uzakta filmi oyuncuları kimler?

ÖRÜMCEK ADAM: EVDEN UZAKTA FİLMİ KONUSU

Marvel Sinematik Evreni'nin 23. filmi olan Örümcek Adam: Evden Uzakta, Endgame'de yaşananlar sonrası tekrar ayaklarının üzerinde durmaya çalışan Peter Parker'ın, okul arkadaşlarıyla gittiği Avrupa gezisi sırasında Nick Fury'nin gizemli bir görevi üzerine yıkmasıyla gelişen olayları konu ediniyor.

Peter'ın evden uzakta arkadaşlarını koruması, dünyayı kurtarması, sadece kendisinin üstesinden gelebileceği bir zorluğa göğüs germesi ve Örümcek-Adam'ın yazgısını kabullenmesi gerekecektir.

ÖRÜMCEK ADAM: EVDEN UZAKTA FİLMİ OYUNCULARI

Yapım Yılı : 2019

Yönetmen : Jon Watts

Tür : Macera/Fantastik/Aksiyon

Oyuncular : Tom Holland, Zendaya, Samuel L. Jackson, Jake Gyllenhaal

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Örümcek Adam: Evden Uzakta filmi konusu nedir? Örümcek Adam: Evden Uzakta filmi oyuncuları kimler?
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