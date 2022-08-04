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Giriş Tarihi: 4.8.2022 12:48

Örümcek Adam: Evden Uzakta filmi konusu nedir? Örümcek Adam: Evden Uzakta filmi oyuncuları kimler?

Örümcek Adam: Evden Uzakta filmi 4 Ağustos Perşembe akşamı ATV ekranlarında olacak. 2019 yılı yapımı filmin yönetmen koltuğunda Jon Watts oturuyor. Macera, aksiyon ve fantastik türlerde olan filmin başrollerini Tom Holand ve Zendaya paylaşıyor. Peki; Örümcek Adam: Evden Uzakta filmi konusu nedir? Örümcek Adam: Evden Uzakta filmi oyuncuları kimler?

Örümcek Adam: Evden Uzakta filmi konusu nedir? Örümcek Adam: Evden Uzakta filmi oyuncuları kimler?

Örümcek Adam: Evden Uzakta filmi bu akşam sinemaseverler ile buluşacak. Marvel Sinematik Evreni'nin 23. filmi olan Örümcek Adam: Evden Uzakta, Endgame'de yaşananlar sonrası tekrar ayaklarının üzerinde durmaya çalışan Peter Parker'ın maceralarını anlatan film vizyona girdiğinde büyük bir başarı yakalamıştır. Peki; Örümcek Adam: Evden Uzakta filmi konusu nedir? Örümcek Adam: Evden Uzakta filmi oyuncuları kimler?

ÖRÜMCEK ADAM: EVDEN UZAKTA FİLMİ KONUSU

Marvel Sinematik Evreni'nin 23. filmi olan Örümcek Adam: Evden Uzakta, Endgame'de yaşananlar sonrası tekrar ayaklarının üzerinde durmaya çalışan Peter Parker'ın, okul arkadaşlarıyla gittiği Avrupa gezisi sırasında Nick Fury'nin gizemli bir görevi üzerine yıkmasıyla gelişen olayları konu ediniyor.

Peter'ın evden uzakta arkadaşlarını koruması, dünyayı kurtarması, sadece kendisinin üstesinden gelebileceği bir zorluğa göğüs germesi ve Örümcek-Adam'ın yazgısını kabullenmesi gerekecektir.

ÖRÜMCEK ADAM: EVDEN UZAKTA FİLMİ OYUNCULARI

Yapım Yılı : 2019

Yönetmen : Jon Watts

Tür : Macera/Fantastik/Aksiyon

Oyuncular : Tom Holland, Zendaya, Samuel L. Jackson, Jake Gyllenhaal

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Örümcek Adam: Evden Uzakta filmi konusu nedir? Örümcek Adam: Evden Uzakta filmi oyuncuları kimler?
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