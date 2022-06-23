Örümcek Adam filmi konusu nedir? Örümcek Adam filmi oyuncuları kimler?

Örümcek Adam filmi 23 Haziran Perşembe akşamı Kanal D ekranlarına gelecek. Peter Parker karakterinin bir gün çıktığı bir gezide üzerinden deneyler yapılan bir örümcek tarafından ısırılması ile başlayan hikayenin sürükleyici olması izleyenleri ekrana kilitlerken Peter artık Örümcek Adam olacaktır. Peki; Örümcek Adam konusu nedir? Örümcek Adam oyuncuları kimlerdir?
Peter Parker, sosyal hayatında pek de başarılı olamayan bir öğrencidir. Okulda akranları tarafından sürekli olarak hor görülmekte ve aşık olduğu Mary Jane'i sadece hayal edebilmektedir. Bir gün okulun çıkardığı bir gezide üzerinde deneyler yapılan bir örümcek tarafından ısırılır. Peter Parker'ın sıradan hayatı baştan aşağı değişecektir. Peter, örümceğin içgüdüsel yeteneklerini kazanacak ve bunu şehrin karanlığında kaybettiği amcasının intikamını almak üzere kullanacaktır. Peter, artık 'Örümcek Adam' olacaktır.