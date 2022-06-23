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Giriş Tarihi: 23.6.2022 12:46

Örümcek Adam filmi konusu nedir? Örümcek Adam filmi oyuncuları kimler?

Örümcek Adam filmi konusu nedir? Örümcek Adam filmi oyuncuları kimler?

23 Haziran Perşembe akşamı Kanal D ekranlarına gelecek olan Örümcek Adam filmi konusu ve oyuncuları medya gündemini takip edenler tarafından araştırılıyor. Orijinal adı Spider Man olan filmin yönetmen koltuğunda Sam Raimi oturuyor. Film 2002 yılı yapımı olup fantastik ve aksiyon türlerindedir. Vizyona girdiği andan itibaren büyük beğeni toplayan Örümcek Adam filmi konusu nedir? Örümcek Adam filmi oyuncuları kimler?

Örümcek Adam filmi 23 Haziran Perşembe akşamı Kanal D ekranlarına gelecek. Peter Parker karakterinin bir gün çıktığı bir gezide üzerinden deneyler yapılan bir örümcek tarafından ısırılması ile başlayan hikayenin sürükleyici olması izleyenleri ekrana kilitlerken Peter artık Örümcek Adam olacaktır. Peki; Örümcek Adam konusu nedir? Örümcek Adam oyuncuları kimlerdir?

ÖRÜMCEK ADAM KONUSU

Peter Parker, sosyal hayatında pek de başarılı olamayan bir öğrencidir. Okulda akranları tarafından sürekli olarak hor görülmekte ve aşık olduğu Mary Jane'i sadece hayal edebilmektedir. Bir gün okulun çıkardığı bir gezide üzerinde deneyler yapılan bir örümcek tarafından ısırılır. Peter Parker'ın sıradan hayatı baştan aşağı değişecektir. Peter, örümceğin içgüdüsel yeteneklerini kazanacak ve bunu şehrin karanlığında kaybettiği amcasının intikamını almak üzere kullanacaktır. Peter, artık 'Örümcek Adam' olacaktır.

ÖRÜMCEK ADAM OYUNCULARI

Orjinal adı : Spider-Man

Yönetmen : Sam Raimi

Yapım Yılı : 2002

Türü : Fantastik, Aksiyon

Oyuncular : Tobey Maguire, Willem Dafoe, Kirsten Dunst

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Örümcek Adam filmi konusu nedir? Örümcek Adam filmi oyuncuları kimler?
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