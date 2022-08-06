Örümcek Adam: Örümcek Evreninde filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Örümcek Adam: Örümcek Evreninde filmi ATV’de!

Yönetmeliğini Bob Persichetti, Peter Ramsey ve Rodney Rothman'ın üstlendiği Örümcek Adam: Örümcek Evreninde filmi, bugün ATV ekranlarında yerini alacak. Orijinal adı Spider-Man: Into the Spider-Verse olan film, Örümcek Adam ile ilgili en özgün ve en ilginç hikayelerden biri olma özelliğini taşıyor. 2018 yılı yapımı filmin konusu ve oyuncuları sinemaseverler tarafından merak ediliyor. Peki; Örümcek Adam: Örümcek Evreninde filmi konusu nedir? Örümcek Adam: Örümcek Evreninde filmi oyuncuları kimler? İşte yanıtı!
Örümcek Adam ile ilgili en özgün ve en ilginç hikayelerden biri olan filmde, çoklu evrenler konu edilir ve farklı boyutlardan pek çok Örümcek Adam, Miles Morales'in Brooklyn'i koruduğu evrende buluşur.
Polis memuru bir baba ve işkolik bir annenin oğlu olan Miles, lise öğrencisidir ve okuluna uyum sağlamakta zorlanmaktadır. Radyoaktif bir örümcek tarafından ısırılmasıyla özel yeteneklere sahip olan bir süper kahramana dönüşür. Fakat henüz gerçek bir süper kahraman olamamıştır.
Açılan bir kapı sonucu çoklu evrende farklı boyutlardan gelen Peter Parker ve diğer "alternatif" Örümcek Adamlar Miles'ın evrenine düşer. Fakat bu Örümcek Adamların kendi evrenlerine mümkün olduğunca çabuk geri dönmeleri gerekmektedir.