OSB’de kimyasal temas! 4 işçi tedavi altında

Kocaeli Dilovası ilçesi Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir kimyasal madde depolama alanında öğleden sonra saat 17:00 sularında üzücü bir olay yaşandı. Edinilen bilgilere göre, depolama tanklarının temizliği sırasında dört işçi, henüz belirlenemeyen bir kimyasal maddeye maruz kaldı. Kimyasal maddeyle temasın ardından rahatsızlanan işçilerde mide bulantısı ve baş dönmesi gibi belirtiler görüldü.

Olayın bildirilmesi üzerine, Dilovası Devlet Hastanesi'ne kaldırılan işçilere ilk müdahale burada yapıldı. Ancak durumun ciddiyeti üzerine, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'ne bağlı Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer (KBRN) ekipleri de hızla olay yerine intikal etti. Özel koruyucu ekipmanlarını kuşanarak hastane bahçesinde bir müdahale ünitesi kuran KBRN personeli, işçilere yönelik detaylı bir değerlendirme gerçekleştirdi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İlk müdahalelerinin ardından sağlık durumları stabil hale getirilen dört işçi, ileri tetkik ve tedavi amacıyla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Polis ekipleri ise olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlattı. Kazanın nedenleri ve maruz kalınan kimyasal maddenin türü üzerindeki araştırmalar sürüyor.