Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA: Ünlü oyuncu hayatını kaybetti! Osman Wöber öldü mü? Kurtlar Vadisi’nin Tuncay Kantarcı'sı Osman Wöber kimdir, nereli ve kaç yaşındaydı, neden öldü?
Giriş Tarihi: 26.6.2022 00:27 Son Güncelleme: 26.6.2022 00:27

SON DAKİKA: Ünlü oyuncu hayatını kaybetti! Osman Wöber öldü mü? Kurtlar Vadisi’nin Tuncay Kantarcı'sı Osman Wöber kimdir, nereli ve kaç yaşındaydı, neden öldü?

SON DAKİKA: Ünlü oyuncu hayatını kaybetti! Osman Wöber öldü mü? Kurtlar Vadisi’nin Tuncay Kantarcı’sı Osman Wöber kimdir, nereli ve kaç yaşındaydı, neden öldü?

Kurtlar Vadisi dizisinde Tuncay Kantarcı rolüyle hafızalara kazınan Osman Wöber gündem oldu. Osman Wöber'in, dizi karakteri ve Abidin karakteri arasında geçen diyaloglar dizinin unutulmazları arasında yer alır. Sosyal medya mecrasında Osman Wöber’in öldü haberleri sonrası Osman Wöber öldü mü, neden öldü, kimdir, kaç yaşındaydı, nereli sorusuna yanıt aranıyor. İşte ayrıntılar...

Kurtlar Vadisi serisinde canlandırdığı Tuncay Kantarcı karakteriyle tanınan Osman Wöber öldü haberleri sosyal medyada yer aldı. Ünlü oyuncunun sevenleri sosyal medya üzerinden baş sağlığı mesajları iletiyor. Oyuncu arkadaşı Zafer Algöz Twitter hesabından ''Sevgili arkadaşımız Osman Wober'ani bir kalp kriziyle veda etmiş diye haber geldi az önce.Çok üzgünüm başımız sağolsun'' mesajını yayınladı. Peki Osman Wöber öldü mü? Kurtlar Vadisi'nin Tuncay Kantarcı rolünü üstlenen Osman Wöber kimdir, nereli, oynadığı diziler hangileri?

OSMAN WÖBER ÖLDÜ MÜ?

Kurtlar Vadisi dizisinde Tuncay Kantarcı olarak bilinen oyuncu Osman Wöber hayatını kaybetti. kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği biliniyor. Açıklama gelince haberimize eklenecektir.

OSMAN WÖBER KİMDİR?

Osman Wöber (d. 27 Şubat 1960, Ankara), Avusturyalı-Türk oyuncu ve yönetmen. Kurtlar Vadisi serisinde canlandırdığı Tuncay Kantarcı karakteriyle tanındı.

YAŞAMI

Baba tarafından Avusturyalı olan Wöber, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde eğitim gördü. Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nde tiyatroya başladı. Öğrencilik döneminde Şan Tiyatrosu, Kenter Tiyatrosu ve Yeditepe Oyuncularının oyunlarında roller aldı.

1988-1993 yılları arasında Adana Devlet Tiyatrosu, 1995-1998 yılları arasında ise İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda müdürlük ve sanat yönetmenliği yaptı. Goethe Enstitüsü bursuyla iki kez Almanya'nın çeşitli tiyatrolarında incelemeler yaptı, çalışmalarında bulundu. 2001 yılında yeniden İstanbul Devlet Tiyatrosunun başına getirildi ve bu görevi 2009'a kadar sürdürdü. Devlet Tiyatrolarının sahnelediği ve Memet Baydur'un yazdığı oyun olan Kamyon'un yönetmenliğini yaptı.[2] Sekizinci Saat, Cumhuriyet gibi filmlerde roller üstlendi.

Osman Wöber, oyuncu ve sunucu Müge Wöber'in eşidir.

Filmografisi

Yıl İsim Rol Notlar
1985 Dokuzuncu Hariciye Koğuşu
1986 Saat Sabahın Dokuzu Dizi
1987 Ateşten Günler Dizi
1994 İnce İnce Yasemince Başkomiser Dizi
1994 8. Saat Sinan
1998 Cumhuriyet Ali Çetinkaya Dizi
2003-2005 Kurtlar Vadisi Tuncay Kantarcı Dizi
2005 Organize İşler Komiser
2007-2011, Kurtlar Vadisi Pusu Tuncay Kantarcı Dizi
2012 Hayat Devam Ediyor Tarık Akça Dizi
2013 Osmanlı Tokadı İskender Demiroğlu Dizi
2016 Aile İşi Sami Dizi
2017 İsimsizler Kurmay Dizi
2018 Ağlama Anne Nevzat Dizi
2021 Kuruluş Osman Samsa Bey Dizi
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SON DAKİKA: Ünlü oyuncu hayatını kaybetti! Osman Wöber öldü mü? Kurtlar Vadisi’nin Tuncay Kantarcı'sı Osman Wöber kimdir, nereli ve kaç yaşındaydı, neden öldü?
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