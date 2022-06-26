Kurtlar Vadisi serisinde canlandırdığı Tuncay Kantarcı karakteriyle tanınan Osman Wöber öldü haberleri sosyal medyada yer aldı. Ünlü oyuncunun sevenleri sosyal medya üzerinden baş sağlığı mesajları iletiyor. Oyuncu arkadaşı Zafer Algöz Twitter hesabından ''Sevgili arkadaşımız Osman Wober'ani bir kalp kriziyle veda etmiş diye haber geldi az önce.Çok üzgünüm başımız sağolsun'' mesajını yayınladı. Peki Osman Wöber öldü mü? Kurtlar Vadisi'nin Tuncay Kantarcı rolünü üstlenen Osman Wöber kimdir, nereli, oynadığı diziler hangileri?
Kurtlar Vadisi dizisinde Tuncay Kantarcı olarak bilinen oyuncu Osman Wöber hayatını kaybetti. kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği biliniyor. Açıklama gelince haberimize eklenecektir.
Osman Wöber (d. 27 Şubat 1960, Ankara), Avusturyalı-Türk oyuncu ve yönetmen. Kurtlar Vadisi serisinde canlandırdığı Tuncay Kantarcı karakteriyle tanındı.
Baba tarafından Avusturyalı olan Wöber, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde eğitim gördü. Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nde tiyatroya başladı. Öğrencilik döneminde Şan Tiyatrosu, Kenter Tiyatrosu ve Yeditepe Oyuncularının oyunlarında roller aldı.
1988-1993 yılları arasında Adana Devlet Tiyatrosu, 1995-1998 yılları arasında ise İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda müdürlük ve sanat yönetmenliği yaptı. Goethe Enstitüsü bursuyla iki kez Almanya'nın çeşitli tiyatrolarında incelemeler yaptı, çalışmalarında bulundu. 2001 yılında yeniden İstanbul Devlet Tiyatrosunun başına getirildi ve bu görevi 2009'a kadar sürdürdü. Devlet Tiyatrolarının sahnelediği ve Memet Baydur'un yazdığı oyun olan Kamyon'un yönetmenliğini yaptı.[2] Sekizinci Saat, Cumhuriyet gibi filmlerde roller üstlendi.
Osman Wöber, oyuncu ve sunucu Müge Wöber'in eşidir.
|Yıl
|İsim
|Rol
|Notlar
|1985
|Dokuzuncu Hariciye Koğuşu
|1986
|Saat Sabahın Dokuzu
|Dizi
|1987
|Ateşten Günler
|Dizi
|1994
|İnce İnce Yasemince
|Başkomiser
|Dizi
|1994
|8. Saat
|Sinan
|1998
|Cumhuriyet
|Ali Çetinkaya
|Dizi
|2003-2005
|Kurtlar Vadisi
|Tuncay Kantarcı
|Dizi
|2005
|Organize İşler
|Komiser
|2007-2011,
|Kurtlar Vadisi Pusu
|Tuncay Kantarcı
|Dizi
|2012
|Hayat Devam Ediyor
|Tarık Akça
|Dizi
|2013
|Osmanlı Tokadı
|İskender Demiroğlu
|Dizi
|2016
|Aile İşi
|Sami
|Dizi
|2017
|İsimsizler
|Kurmay
|Dizi
|2018
|Ağlama Anne
|Nevzat
|Dizi
|2021
|Kuruluş Osman
|Samsa Bey
|Dizi