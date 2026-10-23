Haberler Yaşam Haberleri Osmangazi Köprüsü'nde o istikamet trafiğe kapatılacak! 'Türkiye Yüzyılı Koşusu'
Giriş Tarihi: 23.10.2026 15:54

Osmangazi Köprüsü'nde o istikamet trafiğe kapatılacak! "Türkiye Yüzyılı Koşusu"

Kocaeli'de 29 Ekim'de düzenlenecek "Uluslararası Osmangazi-Türkiye Yüzyılı Koşusu" dolayısıyla Osmangazi Köprüsü'nün Dilovası-Altınova güzergahı trafiğe kapatılacak.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
AA
Osmangazi Köprüsü’nde o istikamet trafiğe kapatılacak! Türkiye Yüzyılı Koşusu
  • ABONE OL

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü kutlamaları kapsamında "Türkiye Yüzyılı'nda Koşuyoruz" mottosuyla Osmangazi Köprüsü'nde "Uluslararası Osmangazi-Türkiye Yüzyılı Koşusu" gerçekleştirilecek.

Koşu kapsamında köprünün Dilovası-Altınova güzergahı 29 Ekim'de 04.00-18.00 saatlerinde araç trafiğine kapatılacak.

Organizasyon boyunca köprünün gidiş dönüş trafiği Altınova-Dilovası güzergahından sağlanacak.

ULUSLARARASI OSMANGAZİ-TÜRKİYE YÜZYILI KOŞUSU

Cumhuriyet Bayramı coşkusunu artırmak amacıyla her yaştan katılımcıyla düzenlenecek organizasyon kapsamında 10 kilometrelik "elit koşusu" ve 5 kilometrelik "halk koşusu" olmak üzere iki farklı yarış gerçekleştirilecek.

Etkinlikte, 10 kilometrelik koşu saat 10.00'da, 5 kilometrelik koşu ise saat 10.05'te başlayacak. Ödül töreni saat 12.30'da yapılacak.

Kadın ve erkek kategorilerinin ayrı ayrı değerlendirileceği yarışlarda, 10 kilometrelik koşuda birinciye 60 bin, ikinciye 50 bin, üçüncüye 40 bin, dördüncüye 35 bin ve beşinciye 30 bin lira ödül verilecek.

5 kilometrelik halk koşusunda ise birinci 15 bin, ikinci 12 bin, üçüncü 10 bin, dördüncü 8 bin ve beşinci 6 bin lira ödül kazanacak.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ #TÜRKİYE YÜZYILI
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Osmangazi Köprüsü'nde o istikamet trafiğe kapatılacak! "Türkiye Yüzyılı Koşusu"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA