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Giriş Tarihi: 11.10.2026 19:46

Osmaniye merkezli 8 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 59 kişi yakalandı!

İçişleri Bakanlığı, Osmaniye merkezli 8 ilde 'Yasa dışı bahis' suçuna yönelik operasyon yapıldığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, hesaplarında 7 milyar TL para hareketliliği bulunan 59 şüphelinin yakalandığı belirtildi.

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DHA
Osmaniye merkezli 8 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 59 kişi yakalandı!
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Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Jandarma Genel Komutanlığı KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları, MASAK ve Düziçi Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonlarda hesaplarında 7 milyar TL para hareketliliği bulunan 59 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin; internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve yasa dışı para transferlerine aracılık ettikleri, yasa dışı bahis yoluyla elde edilen suç gelirlerini çeşitli yöntemlerle finansal sisteme soktukları tespit edildi. Operasyonlar sonucunda şüphelilere ait toplam değeri 110 milyon TL olan; 11 taşınmaz ile 61 taşınır mal varlığına tedbir kararı uygulandı.

Açıklamada ayrıca, "Vatandaşlarımızın huzurunu bozan hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için siber suçlara yönelik yürüttüğümüz mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz. Kahraman jandarmamızı, daire başkanlıklarımızı, MASAK'ımızı, Osmaniye İl Jandarma Komutanlığımızı, Düziçi Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz" denildi.

#OSMANİYE #İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
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Osmaniye merkezli 8 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 59 kişi yakalandı!
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