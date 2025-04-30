Osmaniye’de FETÖ operasyonu: 1 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün emniyet mahrem yapılanması içinde aktif rol aldığı, örgüt liderinin talimatıyla Bank Asya'ya para yatırdığı ve örgütün haberleşme programı ByLock'u kullandığı öne sürülen A.Ç., T.K. ve M.K.'yi tespit etti.

Savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkartmasının ardından TEM ekipleri, dün 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli, işlemlerin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden M.K. tutuklanırken, A.Ç. ve T.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.