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Giriş Tarihi: 11.11.2026 13:55

Osmaniye’de FETÖ operasyonu: 5 gözaltı

Osmaniye merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) yurt dışı bağlantılı finans yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

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MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Osmaniye’de FETÖ operasyonu: 5 gözaltı
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Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturması kapsamında, emniyet güçleri Osmaniye merkezli Adana, Ankara, Edirne ve Eskişehir'de eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Haklarında FETÖ üyeliği suçundan işlem yapılan zanlılardan ele geçirilen dijital materyal incelendi. İnceleme sonucunda, örgütün yurt dışındaki firari yöneticilerinin de aralarında bulunduğu şüphelilerin, dijital ödeme aracı olarak bilinen uluslararası finansal teknoloji platformlarını kullanılarak örgütle iltisaklı kişiler ve ailelerine maddi yardımda bulundukları tespit edildi.

Para transferlerinin örgütün yurt dışı yapılanmasıyla organize şekilde çeşitli platformlar üzerinden "bağış görüntüsü" verilerek yapıldığı tespit edilen çalışmada, örgüt üyelerinin bu yöntemle finanse edildiği ortaya çıkarıldı. Zanlıların ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramada 7 cep telefonu, 4 dizüstü bilgisayar, 1 tablet, 1 harici bellek, 4 bin 50 avro, 3 bin 100 dolar ve 72 bin 430 lira ele geçirildi.

Haber Girişi Musa Talha Demirel - Editör
#OSMANİYE
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Osmaniye’de FETÖ operasyonu: 5 gözaltı
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