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Giriş Tarihi: 11.11.2026 13:56

Osmanlı mutfağının sevilen lezzeti! Kayısı hoşafının püf noktası buymuş

Saray mutfaklarından günümüze ulaşan kayısı hoşafı, ferahlatıcı lezzetiyle sofraların baş tacı. Ancak hoşafın suyunun cam gibi berrak olmasını ve kayısıların içinde erimeden diri kalmasını sağlayan çok eski bir püf noktası var.

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Osmanlı mutfağının sevilen lezzeti! Kayısı hoşafının püf noktası buymuş
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Geleneksel sofraların baş tacı kayısı hoşafını tam kıvamında tutmak her zaman kolay olmuyor. Suyunun cam gibi berrak, kayısıların ise dağılmadan diri kalmasını sağlayan o asırlık saray tarifini mutfağınıza getiriyoruz.

Osmanlı mutfağının sevilen lezzeti! Kayısı hoşafının püf noktası buymuş

Tam Kıvamında Kayısı Hoşafı İçin Gerekli Malzemeler

İşte, saray usulü kusursuz bir hoşaf için gerekenler:

-250 gram kuru kayısı (Zevkinize göre sarı veya gün kurusu)
-6 su bardağı su
-1 su bardağı toz şeker
-Aroması için: 2-3 diş karanfil ve 1 küçük çubuk tarçın

Osmanlı mutfağının sevilen lezzeti! Kayısı hoşafının püf noktası buymuş

İlk Kural: Ön Hazırlığı Atlamayın

Kayısıları doğrudan tencereye almak yok. Önce bol suda yıkayıp, ardından 15-20 dakika ılık suda bekletmek gerekiyor. Bu işlem hem meyvenin tozunu alır hem de tencerede daha hızlı ve orantılı yumuşamasını sağlar.

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Osmanlı mutfağının sevilen lezzeti! Kayısı hoşafının püf noktası buymuş

Herkesin Yaptığı O Büyük Hata

Suyu, kayısıyı ve şekeri aynı anda tencereye koyup kaynatmaya başlamak en sık düşülen hatadır. Şeker baştan tencereye girerse kayısının dış yüzeyini anında sertleştirir, içinin çiğ kalmasına ve o berrak suyun bulanıklaşmasına neden olur.

Osmanlı mutfağının sevilen lezzeti! Kayısı hoşafının püf noktası buymuş

Saray Sırrı: 3 Adımda Kusursuz Hoşaf Kuralları

Gerçek, cam gibi berrak ve meyveleri dağılmayan bir hoşafın sırrı şu 3 basit adımda gizli:

Önce sadece suyla pişirin: Tencereye sadece suyu ve yumuşamış kayısıları alın. Meyveler şişip tam istediğiniz kıvama gelene kadar tamamen şekersiz bir şekilde, kısık ateşte pişirin.
Şekeri kapanışa saklayın: Kayısılar iyice yumuşadığında toz şekeri usulca tencereye ilave edin.
Süreyi kısa tutun: Şekeri ekledikten sonra sadece 5 dakika daha kaynatıp ocağın altını hemen kapatın. Bu taktik, suyun şeffaf, kayısıların ise diri kalmasını sağlayacak.

Osmanlı mutfağının sevilen lezzeti! Kayısı hoşafının püf noktası buymuş

Şekeri ilave ettiğiniz o son 5 dakikalık dilimde tencereye karanfilleri ve çubuk tarçını bırakın. Şerbetin rengini esmerleştirmemesi için, ocağın altını kapattıktan hemen sonra çubuk tarçını içinden almayı unutmayın.

Osmanlı mutfağının sevilen lezzeti! Kayısı hoşafının püf noktası buymuş

Sunumu Güzelleştiren Detaylar

Hoşafı kaselere paylaştırdıktan sonra üzerini boş bırakmayın. Birkaç adet file badem, kabuksuz çiğ badem veya hafif kavrulmuş dolmalık fıstık ekleyerek sunumunuzu klasik bir tariften çıkarıp lüks bir tatlıya dönüştürebilirsiniz.

Osmanlı mutfağının sevilen lezzeti! Kayısı hoşafının püf noktası buymuş

Hemen Dolaba Kaldırmayın

Hoşafınız piştikten sonra sıcakken hemen buzdolabına koymak lezzetini keser. Kendi tenceresinde, kapağı kapalı şekilde oda sıcaklığına gelene kadar yavaşça demlenmeye bırakın. Bu sayede meyvenin tüm rayihası suyuna tam olarak geçecektir.

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Osmanlı mutfağının sevilen lezzeti! Kayısı hoşafının püf noktası buymuş
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