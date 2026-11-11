Osmanlı mutfağının sevilen lezzeti! Kayısı hoşafının püf noktası buymuş

İşte, saray usulü kusursuz bir hoşaf için gerekenler:
-250 gram kuru kayısı (Zevkinize göre sarı veya gün kurusu)
-6 su bardağı su
-1 su bardağı toz şeker
-Aroması için: 2-3 diş karanfil ve 1 küçük çubuk tarçın
Suyu, kayısıyı ve şekeri aynı anda tencereye koyup kaynatmaya başlamak en sık düşülen hatadır. Şeker baştan tencereye girerse kayısının dış yüzeyini anında sertleştirir, içinin çiğ kalmasına ve o berrak suyun bulanıklaşmasına neden olur.
Gerçek, cam gibi berrak ve meyveleri dağılmayan bir hoşafın sırrı şu 3 basit adımda gizli:
Önce sadece suyla pişirin: Tencereye sadece suyu ve yumuşamış kayısıları alın. Meyveler şişip tam istediğiniz kıvama gelene kadar tamamen şekersiz bir şekilde, kısık ateşte pişirin.
Şekeri kapanışa saklayın: Kayısılar iyice yumuşadığında toz şekeri usulca tencereye ilave edin.
Süreyi kısa tutun: Şekeri ekledikten sonra sadece 5 dakika daha kaynatıp ocağın altını hemen kapatın. Bu taktik, suyun şeffaf, kayısıların ise diri kalmasını sağlayacak.
Şekeri ilave ettiğiniz o son 5 dakikalık dilimde tencereye karanfilleri ve çubuk tarçını bırakın. Şerbetin rengini esmerleştirmemesi için, ocağın altını kapattıktan hemen sonra çubuk tarçını içinden almayı unutmayın.
Hoşafı kaselere paylaştırdıktan sonra üzerini boş bırakmayın. Birkaç adet file badem, kabuksuz çiğ badem veya hafif kavrulmuş dolmalık fıstık ekleyerek sunumunuzu klasik bir tariften çıkarıp lüks bir tatlıya dönüştürebilirsiniz.
Hoşafınız piştikten sonra sıcakken hemen buzdolabına koymak lezzetini keser. Kendi tenceresinde, kapağı kapalı şekilde oda sıcaklığına gelene kadar yavaşça demlenmeye bırakın. Bu sayede meyvenin tüm rayihası suyuna tam olarak geçecektir.