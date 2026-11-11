Osmanlı mutfağının sevilen lezzeti! Kayısı hoşafının püf noktası buymuş

Saray Sırrı: 3 Adımda Kusursuz Hoşaf Kuralları

Gerçek, cam gibi berrak ve meyveleri dağılmayan bir hoşafın sırrı şu 3 basit adımda gizli:

Önce sadece suyla pişirin: Tencereye sadece suyu ve yumuşamış kayısıları alın. Meyveler şişip tam istediğiniz kıvama gelene kadar tamamen şekersiz bir şekilde, kısık ateşte pişirin.

Şekeri kapanışa saklayın: Kayısılar iyice yumuşadığında toz şekeri usulca tencereye ilave edin.

Süreyi kısa tutun: Şekeri ekledikten sonra sadece 5 dakika daha kaynatıp ocağın altını hemen kapatın. Bu taktik, suyun şeffaf, kayısıların ise diri kalmasını sağlayacak.