Osmanlı padişahları aslında nereli? İşte hükümdarların doğduğu yerler…

Osmanlı İmparatorluğu denince akla ilk olarak görkemli başkent İstanbul gelse de 600 yılı aşkın bu devasa tarihe yön veren padişahların doğum yerleri çok daha geniş bir coğrafyaya yayılıyor. Söğüt'ün mütevazı çadırlarından Balkanlar'ın kilit noktalarına, Amasya'dan Manisa'nın şehzade sancaklarına uzanan bu yolculuk, aslında devletin büyüme haritasını da gözler önüne seriyor. Peki, imparatorluğa hükmeden padişahlar tam olarak nerede dünyaya geldi?
İşte, kronolojik sırayla Osmanlı padişahlarının dünyaya geldiği yerler
Osman Gazi (1299–1326): Devletin kurucusu olan Osman Gazi, 1258 yılında Söğüt'te dünyaya geldi.
I. Murad (Hüdavendigâr) (1362–1389): 1326 yılında Bursa'da doğduğu bilinir, ancak bazı yerel kaynaklarda Bursa geçtiği de görülmektedir.
I. Bayezid (Yıldırım) (1389–1402): 1360 yılında Edirne'de dünyaya geldi.
I. Mehmed (Çelebi Mehmed) (1413–1421): 1389 yılında Bursa'da doğdu.
II. Murad (1421–1444 / 1446–1451): 1404 yılında Amasya'da dünyaya geldi.
II. Mehmed (Fatih Sultan Mehmed) (1444–1446 / 1451–1481): İstanbul'u fethederek çağ açan Fatih, 29 Mart 1432'de Edirne'de doğdu.
II. Bayezid (1481–1512): 3 Aralık 1448'de Dimetoka'da dünyaya geldi.
I. Selim (Yavuz Sultan Selim) (1512–1520): 1470 yılında Amasya'da doğdu.
I. Süleyman (Kanunî Sultan Süleyman) (1520–1566): İmparatorluğun en uzun süre tahtta kalan padişahı, 27 Nisan 1495'te Trabzon'da doğdu.
II. Selim (Sarı Selim) (1566–1574): 1524 yılında İstanbul'da dünyaya geldi (İstanbul'da doğan ilk padişahtır).
III. Murad (1574–1595): 4 Temmuz 1546'da Manisa'nın Bozdağ Yaylası'nda doğdu.
III. Mehmed (1595–1603): 26 Mayıs 1566'da Manisa'da dünyaya geldi.
I. Ahmed (1603–1617): 18 Nisan 1590'da Manisa'da doğdu.
I. Mustafa (1617–1618 / 1622–1623): 1592 yılında Manisa'da dünyaya geldi.
II. Osman (Genç Osman) (1618–1622): 3 Kasım 1604'te İstanbul'da doğdu.
IV. Murad (1623–1640): 26 Temmuz 1612'de İstanbul'da dünyaya geldi.
I. İbrahim (1640–1648): 5 Kasım 1615'te İstanbul'da doğdu.
IV. Mehmed (Avcı Mehmed) (1648–1687): 2 Ocak 1642'de İstanbul'da doğdu.
XVII. yüzyılın sonlarından itibaren tahta çıkan Osmanlı padişahlarının çok büyük bir çoğunluğu artık başkent İstanbul'da (Topkapı Sarayı ve Eski Saray'da) dünyaya gelmiştir:
II. Süleyman (1687–1691): 15 Nisan 1642, İstanbul
II. Ahmed (1691–1695): 25 Şubat 1643, İstanbul
II. Mustafa (1695–1703): 6 Haziran 1664, Edirne
III. Ahmed (1703–1730): 30 Aralık 1673, Hacıoğlu Pazarı (Dobruca)
I. Mahmud (1730–1754): 2 Ağustos 1696, Edirne
III. Osman (1754–1757): 2 Ocak 1699, Edirne
III. Mustafa (1757–1774): 28 Ocak 1717, İstanbul
I. Abdülhamid (1774–1789): 20 Mart 1725, İstanbul
III. Selim (1789–1807): 24 Aralık 1761, İstanbul
IV. Mustafa (1807–1808): 8 Eylül 1779, İstanbul
II. Mahmud (1808–1839): 20 Temmuz 1785, İstanbul
I. Abdülmecid (1839–1861): 25 Nisan 1823, İstanbul
I. Abdülaziz (1861–1876): 8 Şubat 1830, İstanbul
V. Murad (1876): 21 Eylül 1840, İstanbul
II. Abdülhamid (1876–1909): 21 Eylül 1842, İstanbul
V. Mehmed Reşad (1909–1918): 2 Kasım 1844, İstanbul
VI. Mehmed Vahdeddin (1918–1922): 2 Şubat 1861, İstanbul
II. Abdülmecid (Son Halife, 1922–1924): 29 Mayıs 1868, İstanbul
Tarihi kayıtlarda erken dönem padişahlarının doğum günleri net olarak gün ve ay bazında yer almasa da belli bir dönemden sonra doğum tarihleri detaylıca belgelenmiştir. Kayıtlarda doğum tarihi net olan padişahları gerçek burçlarıyla, doğum günü kesinleşmeyen erken dönem hükümdarlarını ise sergiledikleri liderlik tarzı ve tarihi kararları doğrultusunda karakteristik burç özellikleriyle ele alıyoruz…
Resmi kayıtlarla doğum tarihi bilinen Osmanlı padişahlarının burçları şu şekilde;
Kanuni Sultan Süleyman: Akrep Burcu (6 Kasım 1494)
46 yıllık saltanatı boyunca imparatorluğu zirveye taşıyan Kanuni, Akrep burcunun stratejik zekasına, derinliğine ve güçlü otoritesine sahipti.
Adaletli yönetimi kadar, kararlarındaki gizem ve stratejik hamleleri Akrep burcunun nüfuz edici yapısını gösterir.
Yavuz Sultan Selim: Terazi Burcu (10 Ekim 1470)
8 yıllık saltanatına sığdırdığı büyük doğu seferleriyle bilinen Yavuz Sultan Selim, adalet vurgusu ve kararlılığı ile Terazi burcunun izlerini taşır.
II. Mahmud: Yengeç Burcu (20 Temmuz 1785)
II. Mahmud, Yengeç burcunun devleti koruma, hanedanın geleceğini güvence altına alma ve iç tehditlere karşı merkezi otoriteyi muhafaza etme güdüsünü en sert şekilde sergileyen padişahlardandır. Devletin bekası için radikal kararlar almaktan çekinmemiştir.
II. Bayezid: Yay Burcu (3 Aralık 1448)
Sanata düşkün, yenilikçi ve hoşgörülü olması yönüyle Yay burcunun özelliklerini taşır.
I. Ahmed: Yengeç Burcu (18 Nisan 1590)
Sultanahmet Camii'ni yaptırarak manevi yönünü öne çıkaran I. Ahmed, koruyucu ve aidiyeti yüksek Yengeç enerjisine sahipti. Veraset sistemini değiştirerek ekber ve erşed usulünü getirmesi, hane ve aile yapısını koruma isteğinin bir yansıması olarak değerlendirilir.
III. Selim: Oğlak Burcu (24 Aralık 1761)
Nizam-ı Cedid ıslahatlarıyla orduyu ve devleti kökten yenilemeyi hedefleyen III. Selim, Oğlak burcunun disiplinli, kuralcı ve sistem kurucu yapısına sahipti. Devleti uzun vadeli planlarla ayağa kaldırma çabası bu burcun sorumluluk bilinciyle doğrudan örtüşür.
Fatih Sultan Mehmed: Koç Burcu (30 Mart 1432)
İstanbul'u fethederek bir çağı kapatıp yenisini açan II. Mehmed, Koç burcunun öncü, cesur ve sınır tanımayan enerjisini tam anlamıyla yansıtır.
Kararlılığı, yenilikçi askeri stratejileri ve gözü karalığı ile Lider Koç profilinin tarihteki en net örneklerinden biridir.
II. Abdülhamid: Başak Burcu (21 Eylül 1842)
İmparatorluğun en zorlu dönemlerinde detaycı politikalarıyla öne çıkan II. Abdülhamid, Başak burcunun analitik ve titiz karakterini taşır.
Hafiye teşkilatını kurmasından marangozluk ve saat tamirine olan merakına kadar her adımı, Başak burcunun mükemmeliyetçi yapısını özetler.
Doğum tarihi bilinmeyen Osmanlı padişahlarının karakter analizine göre burç tahminleri şu şekilde;
I. Mehmed (Çelebi Mehmed): Boğa/Terazi
Doğum yılı tahminen 1386–1389 arası kabul edilmekle birlikte tam tarihi bilinmez.
Fetret Devri yıkımından devleti toparlayıp birleştirdiği için sabırlı, birleştirici ve dayanıklı Boğa ya da Terazi profili öne çıkar.
Orhan Gazi: Boğa/Başak
Devleti kurumsallaştırma, ilk düzenli orduyu kurma ve sınırları genişletip düzen oturtma hamleleriyle Boğa veya Başak özellikleri sergiler.
Osman Gazi: Koç/Oğlak
Doğum yılı genel olarak 1258 kabul edilse de doğduğu gün ve ay hiçbir tarihi kayıtta geçmez.
Kurucu vizyonu, mücadeleci yapısı ve stratejik hamleleri nedeniyle Koç veya Oğlak burcu özellikleri üzerinden bir analiz yapılabilir.
Osmanlı'da burçlar ve astroloji, hem halk arasında hem de saray bünyesinde oldukça köklü bir yere sahipti. O dönemde astronomi ve astroloji iç içe geçmiş bir ilim olarak görülür, buna İlm-i Nücum denirdi. İşte İlm-i Nücum hakkında günümüze ulaşan en önemli bilgiler;
Müneccimbaşılık ve Saray Astrolojisi
Osmanlı sarayında astroloji resmi bir makamdı. II. Bayezid döneminde kurulan Müneccimbaşılık kurumu, doğrudan saraya bağlı çalışırdı.
Zayiçe Hazırlama: Zayiçe hazırlanarak sultanın tahta çıkışı, savaş ilanı, zafer kutlamaları, temellerin atılması hatta şehzadelerin sünnet düğünleri için en uğurlu an olan eşref saati tespit edilirdi.
*Zayiçe günümüzdeki adıyla horoskop veya astrolojik haritaya karşılık geliyor.
Takvim ve İmsakiye: Müneccimbaşılar her yıl nevruzda yeni yılın takvimlerini, ahkam (gökyüzü tahminleri) defterlerini ve ramazan imsakiyelerini hazırlar, padişaha sunarlardı.
Eşref Saati Deyimi Buradan Geliyor!
Müneccimbaşıların en temel ve hayati görevlerinden biri ise Eşref Saati tespiti yapmaktı. Günümüzde deyim olarak kullanılan eşref saati ifadesi de bu geleneğe dayanıyor…
Eşref Saati, gök cisimlerinin, gezegenlerin ve burçların konumlarına göre bir işe başlamak için tespit edilen en uğurlu, en bereketli ve talihli an anlamına gelirdi.
Devlet protokolünde rastgele hareket edilmezdi. Şu olayların tamamı müneccimbaşının hesapladığı Eşref Saati beklenerek gerçekleştirilirdi:
Eşref Saati gelmeden adım atmak gökyüzünün dengesine aykırı sayılır, o an kaçırılırsa bir sonraki uygun gezegen konumu beklenirdi.
Osmanlı'da Burç İsimleri
Astroloji ise o yıllarda "ilm-i tencim" ya da "ilm-i ahkam-ı nücum" adını almıştı. Osmanlı döneminde kullanılan burç isimleri Arapça ve Farsça kökenliydi. Günümüzde kullanılan isimlerle birebir eşleşen bu isimler şunlardı:
Koç: Hamel
Sözlük anlamı kuzu veya genç koç demektir. Gökyüzündeki koç figürünü temsil eder.
Boğa: Sevr
Arapça'da boğa veya öküz anlamına gelir.
İkizler: Cevza
Merkezde olan, orta yerdeki yıldızlar veya eski Arap edebiyatında çift/ikiz insan silüeti anlamına gelir.
Yengeç: Seretan
Doğrudan yengeç demektir.
Aslan: Esed
Sözlük anlamı aslandır. Gücü ve hükümdarlığı simgelediği için saray minyatürlerinde sıkça işlenmiştir.
Başak: Sünbüle
Buğday başağı anlamına gelir. Bereketi ve hasat zamanını temsil eder.
Terazi: Mizan
Adalet, tartı veya terazi anlamındadır.
Akrep: Akreb
Doğrudan akrep anlamına gelir.
Yay: Kavs
Sözlük anlamı yay veya okçu yayıdır.
Oğlak: Cedi
Arapça'da oğlak veya çebiç (genç keçi) demektir.
Kova: Delv
Su kovası veya bakraç anlamına gelir.
Balık: Hût
Sözlük anlamı büyük balık veya balinadır.
Burçların Dört Unsur (Anâsır-ı Erbaa) İle İlişkisi
Osmanlı tıp ve astroloji anlayışında burçlar, doğadaki dört temel unsurla ve insan mizacıyla ilişkilendirilirdi.
Hekimler, hastaları tedavi ederken hastanın doğum haritasına ve burcunun temsil ettiği bu unsurlara bakarak ilaç hazırlarlar veya kan alma gibi işlemleri gökyüzünün konumuna göre planlarlardı.
Ateş Grubu (Hamel, Esed, Kavs):
Sıcak ve kuru mizaçlı.
Toprak Grubu (Sevr, Sünbüle, Cedi): Soğuk ve kuru mizaçlı.
Hava Grubu (Cevza, Mizan, Delv): Sıcak ve nemli mizaçlı.
Su Grubu (Seretan, Akreb, Hût): Soğuk ve nemli mizaçlı.
Astrolojiye dair yazılan veya tercüme edilen minyatürlü yazmalar dönemin en değerli görsel kaynaklarındandır.
Kitabü'l-Bülhan (Müfretler Kitabı): Burçların, gezegenlerin ve doğaüstü varlıkların tasvir edildiği meşhur yazmadır.
Tercüme-i Cifrü'l-Câmi: Sultan III. Murad döneminde hazırlanan ve burç figürlerinin büyüleyici minyatürlerle anlatıldığı önemli bir eserdir.
Padişahların Gökyüzü ve Burç Kararlarından Tarihi Örnekler
Osmanlı tarihinde padişahların gökyüzü olaylarına ve müneccim kararlarına harfiyen uyduğuna veya bu durumu bizzat yönettiğine dair somut tarihi kayıtlar mevcuttur:
1. Sultan II. Bayezid: Eşref Saati Gelmeden Savaşa Çıkmadı
Astrolojiye ve İlm-i Nücum'a en düşkün padişahlardan biri olan II. Bayezid, Müneccimbaşılık kurumunu resmi hale getiren isimdir. Kayıtlarda yer alan bilgilere göre II. Bayezid, Sefer-i Hümayun'a çıkacağı zaman müneccimbaşının hesapladığı Eşref Saati gelmeden otağından dışarı adım atmazdı. Savaşın başlaması için gökyüzündeki gezegenlerin uygun açıya gelmesi şart koşulurdu.
2. Sultan III. Murad: Rasathane Kurdurup Zayiçeleri Kendi İnceledi
İlm-i Nücum'a duyduğu derin merakla bilinen III. Murad, 1577 yılında İstanbul Rasathanesi'nin kurulmasına onay verdi. Saray müneccimi Takiyüddin Efendi'ye geniş imkanlar sağlayan padişah, kendi kişisel doğum haritalarını (zayiçe) ve devletin geleceğine dair yıldız tahminlerini bizzat incelerdi. Dönemin süslü minyatürlü eseri Tercüme-i Cifrü'l-Câmi, onun bu merakı üzerine saray nakkaşhanesinde hazırlanmıştı.
3. Sultan III. Mustafa: Prussian Kralından Müneccim İstedi
Osmanlı'nın gerileme döneminde, 1757-1774 yılları arasında tahtta bulunan III. Mustafa, devletin aldığı askeri yenilgileri gökyüzü haritalarının yanlış okunmasına bağlamıştı. Dönemin Prusya Kralı II. Friedrich'in kazandığı askeri başarıların arkasında güçlü müneccimlerin olduğunu düşünen III. Mustafa, Prusya krallığına elçi göndererek kraldan kendisi için üç yetenekli müneccim/astrolog göndermesini talep etmişti.
4. I. Ahmed ve Sultan İbrahim Dönemi: Kuyruklu Yıldız Kararları
1607 yılında gökyüzünde beliren büyük kuyruklu yıldız (Halley), saray müneccimleri tarafından Sultan I. Ahmed'e yorumlanmış ve devlet için hayırlı bir dönemin başlangıcı olarak nitelendirilmişti. Sultan İbrahim döneminde ise gökyüzü olaylarına göre saray içindeki görev dağılımlarının yapıldığı ve şehzadelerin doğum zamanlarının astrolojik haritalara göre kayda geçirildiği bilinmektedir.