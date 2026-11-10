Osmanlı padişahları aslında nereli? İşte hükümdarların doğduğu yerler…

Eşref Saati Deyimi Buradan Geliyor!

Müneccimbaşıların en temel ve hayati görevlerinden biri ise Eşref Saati tespiti yapmaktı. Günümüzde deyim olarak kullanılan eşref saati ifadesi de bu geleneğe dayanıyor…

Eşref Saati, gök cisimlerinin, gezegenlerin ve burçların konumlarına göre bir işe başlamak için tespit edilen en uğurlu, en bereketli ve talihli an anlamına gelirdi.