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Giriş Tarihi: 11.11.2026 16:02 Son Güncelleme: 11.11.2026 16:04

Osmanlı padişahlarının mezarları nerede? Biri sürgünde, ikisinin iç organları başka ülkede!

Cihan imparatorluğunu yöneten 36 Osmanlı padişahı, vefatlarının üzerinden yüzlerce yıl geçse bile ebedi istirahatgahlarında duayla anılıyor. Kimi padişahlar kendi yaptırdıkları görkemli türbelerde yatarken, kimileri annelerinin veya atalarının yanına defnedildi. Üstelik bazılarının ölüm ve defin hikayeleri de en az yaşamları kadar çarpıcı olaylar barındırıyor.

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Osmanlı padişahlarının mezarları nerede? Biri sürgünde, ikisinin iç organları başka ülkede!
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Osmanlı İmparatorluğu'na yön veren, seferden sefere koşan 36 padişahın her birinin son adresi, arkalarında bıraktıkları devasa mimari eserler kadar büyük bir tarihi derinlik taşıyor. Bazı padişahların naaşları ile iç organlarının farklı coğrafyalarda bulunması, bu defin mekanlarını çok daha merak uyandırıcı kılıyor.

Osmanlı padişahlarının mezarları nerede? Biri sürgünde, ikisinin iç organları başka ülkede!

İşte, kuruluştan son döneme kadar hüküm süren tüm Osmanlı padişahlarının mezarları…

Osmanlı padişahlarının mezarları nerede? Biri sürgünde, ikisinin iç organları başka ülkede!

1. Osman Gazi

Mezarı: Bursa, Tophane Parkı (Osman Gazi Türbesi)

2. Orhan Gazi

Mezarı: Bursa, Tophane Parkı (Orhan Gazi Türbesi)

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Osmanlı padişahlarının mezarları nerede? Biri sürgünde, ikisinin iç organları başka ülkede!

3. I. Murad (Hüdavendigâr)

Mezarı: Bursa, Çekirge (I. Murad Türbesi)

Not: İç organları şehit olduğu Kosova Meydanı'ndaki meşhedindedir.

4. Yıldırım Bayezid (I. Bayezid)

Mezarı: Bursa, Yıldırım Külliyesi Türbesi

Osmanlı padişahlarının mezarları nerede? Biri sürgünde, ikisinin iç organları başka ülkede!

5. Çelebi Mehmed (I. Mehmed)

Mezarı: Bursa, Yeşil Türbe

6. II. Murad

Mezarı: Bursa, Muradiye Külliyesi Türbesi

Osmanlı padişahlarının mezarları nerede? Biri sürgünde, ikisinin iç organları başka ülkede!

7. Fatih Sultan Mehmed (II. Mehmed)

Mezarı: İstanbul, Fatih Camii Haziresi (Fatih Türbesi)

8. II. Bayezid

Mezarı: İstanbul, Beyazıt Camii Haziresi (II. Bayezid Türbesi)

Osmanlı padişahlarının mezarları nerede? Biri sürgünde, ikisinin iç organları başka ülkede!

9. Yavuz Sultan Selim (I. Selim)

Mezarı: İstanbul, Yavuz Selim Camii Haziresi (Yavuz Selim Türbesi)

10. Kanuni Sultan Süleyman (I. Süleyman)

Mezarı: İstanbul, Süleymaniye Camii Haziresi (Kanuni Sultan Süleyman Türbesi)

Not: İç organları Macaristan'daki Sigetvar (Zigetvar) kuşatması sırasında vefat ettiği yerdedir. (Günümüzde Türbek bölgesi)

Osmanlı padişahlarının mezarları nerede? Biri sürgünde, ikisinin iç organları başka ülkede!

11. II. Selim (Sarı Selim)

Mezarı: İstanbul, Ayasofya Camii Haziresi (II. Selim Türbesi)

12. III. Murad

Mezarı: İstanbul, Ayasofya Camii Haziresi (III. Murad Türbesi)

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Osmanlı padişahlarının mezarları nerede? Biri sürgünde, ikisinin iç organları başka ülkede!

13. III. Mehmed

Mezarı: İstanbul, Ayasofya Camii Haziresi (III. Mehmed Türbesi)

14. I. Ahmed

Mezarı: İstanbul, Sultanahmet Camii Yanı (I. Ahmed Türbesi)

Osmanlı padişahlarının mezarları nerede? Biri sürgünde, ikisinin iç organları başka ülkede!

15. I. Mustafa

Mezarı: İstanbul, Ayasofya Camii (Eski Vaftizhane Binası)

16. Genç Osman (II. Osman)

Mezarı: İstanbul, Sultanahmet Camii Yanı (I. Ahmed Türbesi içi)

Osmanlı padişahlarının mezarları nerede? Biri sürgünde, ikisinin iç organları başka ülkede!

17. IV. Murad

Mezarı: İstanbul, Sultanahmet Camii Yanı (I. Ahmed Türbesi içi)

18. Sultan İbrahim

Mezarı: İstanbul, Ayasofya Camii (Eski Vaftizhane Binası)

Osmanlı padişahlarının mezarları nerede? Biri sürgünde, ikisinin iç organları başka ülkede!

19. IV. Mehmed (Avcı Mehmed)

Mezarı: İstanbul, Eminönü Yeni Camii Haziresi (Hatice Turhan Sultan Türbesi)

20. II. Süleyman

Mezarı: İstanbul, Süleymaniye Camii Haziresi (Kanuni Türbesi içi)

Osmanlı padişahlarının mezarları nerede? Biri sürgünde, ikisinin iç organları başka ülkede!

21. II. Ahmed

Mezarı: İstanbul, Süleymaniye Camii Haziresi (Kanuni Türbesi içi)

22. II. Mustafa

Mezarı: İstanbul, Eminönü Yeni Camii Haziresi (Hatice Turhan Sultan Türbesi)

Osmanlı padişahlarının mezarları nerede? Biri sürgünde, ikisinin iç organları başka ülkede!

23. III. Ahmed

Mezarı: İstanbul, Eminönü Yeni Camii Haziresi (Hatice Turhan Sultan Türbesi)

24. I. Mahmud

Mezarı: İstanbul, Eminönü Yeni Camii Haziresi (Hatice Turhan Sultan Türbesi)

Osmanlı padişahlarının mezarları nerede? Biri sürgünde, ikisinin iç organları başka ülkede!

25. III. Osman

Mezarı: İstanbul, Eminönü Yeni Camii Haziresi (Hatice Turhan Sultan Türbesi)

26. III. Mustafa

Mezarı: İstanbul, Laleli Camii Yanı (III. Mustafa Türbesi)

Osmanlı padişahlarının mezarları nerede? Biri sürgünde, ikisinin iç organları başka ülkede!

27. I. Abdülhamid

Mezarı: İstanbul, Bahçekapı (I. Abdülhamid Türbesi)

28. III. Selim

Mezarı: İstanbul, Laleli Camii Yanı (III. Mustafa Türbesi içi)

Osmanlı padişahlarının mezarları nerede? Biri sürgünde, ikisinin iç organları başka ülkede!

29. IV. Mustafa

Mezarı: İstanbul, Bahçekapı (I. Abdülhamid Türbesi içi)

30. II. Mahmud

Mezarı: İstanbul, Çemberlitaş Divanyolu (II. Mahmud Türbesi)

Osmanlı padişahlarının mezarları nerede? Biri sürgünde, ikisinin iç organları başka ülkede!

31. Sultan Abdülmecid

Mezarı: İstanbul, Yavuz Selim Camii Haziresi (Sultan Abdülmecid Türbesi)

32. Sultan Abdülaziz

Mezarı: İstanbul, Çemberlitaş Divanyolu (II. Mahmud Türbesi içi)

Osmanlı padişahlarının mezarları nerede? Biri sürgünde, ikisinin iç organları başka ülkede!

33. V. Murad

Mezarı: İstanbul, Beşiktaş (Yahya Efendi Külliyesi Haziresi)

34. II. Abdülhamid

Mezarı: İstanbul, Çemberlitaş Divanyolu (II. Mahmud Türbesi içi)

Osmanlı padişahlarının mezarları nerede? Biri sürgünde, ikisinin iç organları başka ülkede!

35. V. Mehmed Reşad

Mezarı: İstanbul, Eyüpsultan (Sultan Reşad Türbesi)

36. VI. Mehmed (Vahdeddin)

Mezarı: Şam / Suriye (Süleymaniye Külliyesi - Tekkiye Camii Haziresi)

Osmanlı padişahlarının mezarları nerede? Biri sürgünde, ikisinin iç organları başka ülkede!

Osmanlı İmparatorluğu'nun en güçlü dönemlerine imza atan hükümdarların sadece savaşlarını ve siyasi dehalarını biliyoruz. Peki ya saray duvarlarının ardındaki gizli yaşamları, kimsenin bilmediği sırları ve kararlarının arkasındaki gizemler?

600 yıllık devasa arşivlerin açılmasıyla birlikte, tahtta en uzun süre kalan ve dünyayı titreten 5 Osmanlı padişahının bugüne kadar saklı kalmış sırları gün yüzüne çıktı.

Osmanlı padişahlarının mezarları nerede? Biri sürgünde, ikisinin iç organları başka ülkede!

1. Kanuni Sultan Süleyman (46 Yıl)

I. Selim'in oğlu, Osmanlı İmparatorluğu'nun 10'uncu padişahıdır.

En uzun hüküm süren padişahtır.

Osmanlı padişahlarının mezarları nerede? Biri sürgünde, ikisinin iç organları başka ülkede!

Saltanatının yaklaşık 10 yılını at sırtında, seferlerde geçirdi. Avrupa ağırlıklı fetihler yaptı. Ömrünün son seferi olan Zigetvar'da, kale düşmeden bir gün önce vefat etti; ancak ordunun morali bozulmasın diye ölümü 48 gün boyunca gizlendi. İç organları Zigetvar'a gömülürken, naaşı tahnit edilerek İstanbul'a getirildi.

Şaşırtıcı Detay: Gittiği her sefere yanında özel bir altın havan ve havan eli götürürdü. Boş zamanlarında ve savaş stresini atmak için bu havanda amber, misk ve çiçekleri döverek kendi özel parfümlerini ve kokulu mumlarını imal ederdi. Kozmetik sanatı ve koku kimyasına derin bir tutkusu vardı.

Kaynak: TDV İslâm Ansiklopedisi - Süleyman I ve Mimar Sinan kronikleri.

Osmanlı padişahlarının mezarları nerede? Biri sürgünde, ikisinin iç organları başka ülkede!

2. IV. Mehmed - "Avcı Mehmed" (39 Yıl)

Girit Fatihi Sultan İbrahim'in oğlu, Osmanlı İmparatorluğu'nun 19'uncu padişahıdır.

Osmanlı padişahlarının mezarları nerede? Biri sürgünde, ikisinin iç organları başka ülkede!

Tahta geçtiğinde henüz 6 yaşındaydı (Osmanlı'nın en genç padişahıdır). Ava olan aşırı tutkusu nedeniyle devlet işlerinden uzaklaştı. Bu durum Köprülüler döneminin başlamasına zemin hazırladı. 39 yıllık saltanatının sonunda II. Viyana Kuşatması bozgunu sonrası tahttan indirildi.

Şaşırtıcı Detay: Salgın hastalıklardan o kadar korkardı ki, İstanbul'da veba çıktığında şehirden kaçıp yıllarca Edirne'deki ormanlarda yaşamasının nedeni avlanmak değil, sosyal izolasyon ve aşırı hijyen takıntısıydı.

Kaynak: Reşat Ekrem Koçu - Osmanlı Padişahları ve Hürriyet Tarih Arşivi.

Osmanlı padişahlarının mezarları nerede? Biri sürgünde, ikisinin iç organları başka ülkede!

3. Orhan Gazi (33 Yıl)

Osman Gazi'nin oğlu, Osmanlı İmparatorluğu'nun ikinci padişahıdır.

Osmanlı padişahlarının mezarları nerede? Biri sürgünde, ikisinin iç organları başka ülkede!

Babasından devraldığı küçük aşireti gerçek bir devlet haline getirmiştir. İlk kez gümüş akçe bastıran ve "Sultan" unvanını kullanan kişidir. Ayrıca Bizans prensesi ile evlenerek Osmanlı-Bizans ilişkilerinde ilginç bir diplomatik dönemi başlatmıştır.

Şaşırtıcı Detay: Orhan Gazi, bir imparatorluk kurmasına rağmen saray hayatından nefret ederdi. Arşiv ve seyyah (İbn Battuta) kayıtlarına göre hiçbir şehirde veya sarayda 1 aydan fazla kalmazdı. Hayatı boyunca yüzlerce kaleyi tek tek gezen, tebdil-i kıyafet halkın arasında yaşayan gezgin bir ruhu vardı.

Kaynak: Aşıkpaşazade Tarihi ve Halil İnalcık - Osmanlı İmparatorluğu Klasik Çağ.

Osmanlı padişahlarının mezarları nerede? Biri sürgünde, ikisinin iç organları başka ülkede!

4. II. Abdülhamid (33 Yıl)

Sultan Abdülmecid'in oğlu, Osmanlı İmparatorluğu'nun 34'üncü padişahıdır.

Osmanlı padişahlarının mezarları nerede? Biri sürgünde, ikisinin iç organları başka ülkede!

İmparatorluğun en zor döneminde "denge politikası" ile devleti 33 yıl ayakta tutmuştur. Çok ileri düzeyde bir marangoz olduğu ve Yıldız Sarayı'ndaki atölyesinde bizzat çalıştığı bilinir.

Şaşırtıcı Detay: Ayrıca polisiye edebiyata büyük ilgi duyduğu ve Sherlock Holmes hikayelerini Türkçeye çevirterek okuduğu belgelerle sabittir. Sherlock Holmes'un yazarı Sir Arthur Conan Doyle'u İstanbul'a davet edip Mecidiye Nişanı taktığı da kayıtlarda mevcuttur.

Ancak asıl bomba detay şu: Abdülhamid, polisiye romanları kendisine çevirten mütercimlerin "çeviriyi geciktirmesi" durumunda onları cezalandırırdı. Geceleri uyuyamadığı için paravanın arkasından bir nöbetçiye bu kitapları okuturdu. Katilin kim olduğunu öğrenmeden asla uyumazdı.

Kaynak: Türk Dünyası Ansiklopedisi ve Ayşe Sultan Hatıratı.

Osmanlı padişahlarının mezarları nerede? Biri sürgünde, ikisinin iç organları başka ülkede!

5. II. Bayezid (31 Yıl)

Fatih Sultan Mehmed'in oğlu, Osmanlı İmparatorluğu'nun sekizinci padişahıdır.

Kaynaklarda Bayezid-î Veli olarak, divan edebiyatındaki mahlasıyla Adlî olarak anılır.

Osmanlı padişahlarının mezarları nerede? Biri sürgünde, ikisinin iç organları başka ülkede!

Şaşırtıcı Detay: II. Bayezid, İstanbul'u imar ederken Haliç üzerine dev bir köprü yaptırmak istedi. Dönemin en büyük dehası Leonardo da Vinci, 1502 yılında II. Bayezid'a bizzat mektup yazarak Haliç için çizdiği devasa köprü projesini sundu. Arşivlerde aslı bulunan bu mektuptaki proje, o dönem için "teknik olarak imkansız/fazla fütüristik" bulunduğu için Bayezid tarafından kibarca reddedildi.

Ayrıca sanata ve zanaata çok düşkündü. Kendisi bizzat ok ve yay ustasıydı. Topkapı Sarayı arşivlerindeki kayıtlara göre, aerodinamik olarak dönemin en kusursuz oklarını bizzat kendi elleriyle tasarlayıp imal ediyordu.

Kaynak: MEB İslam Ansiklopedisi

Osmanlı padişahlarının mezarları nerede? Biri sürgünde, ikisinin iç organları başka ülkede!

Peki, Bunları Biliyor Muydunuz?

Osmanlı İmparatorluğu eşsiz başarısını, ihtişamlı hükümdarları ve politik hamleler kadar askeri gücüne de borçluydu. Deliler, Sekbanlar, Tımarlı Sipahiler, Yeniçeriler gibi gruplara ayrılan bu güç, hem döneminde hem de günümüzde ordu sistemlerine rol model oldu.

Osmanlı padişahlarının mezarları nerede? Biri sürgünde, ikisinin iç organları başka ülkede!

İşte Osmanlı ordusunun en güçlü kuvvetleri:

Osmanlı padişahlarının mezarları nerede? Biri sürgünde, ikisinin iç organları başka ülkede!

10. Cebeciler

Silah üretimi, onarımı ve mühimmat tedarikinden sorumluydular

Ordunun lojistik bel kemiğini oluştururlardı

Osmanlı padişahlarının mezarları nerede? Biri sürgünde, ikisinin iç organları başka ülkede!

9. Osmanlı Donanması

16. yüzyılda Akdeniz'de büyük üstünlük sağladı

Barbaros Hayreddin Paşa döneminde zirveye ulaştı

Osmanlı İmparatorluğu'nun deniz gücünü oluşturan Leventler, Akdeniz'deki Osmanlı üstünlüğünün simgesi haline geldi. Deniz savaşlarında hız ve cesaretleriyle düşmanlarına korku salan bu askerler, Osmanlı donanmasının başarısında kilit rol oynadı.

Osmanlı padişahlarının mezarları nerede? Biri sürgünde, ikisinin iç organları başka ülkede!

8. Azaplar

Hafif piyade birlikleri

Kuşatmalarda ve ön saflarda görev aldılar

Osmanlı padişahlarının mezarları nerede? Biri sürgünde, ikisinin iç organları başka ülkede!

Azaplar, ordunun hafif piyade kuvvetleri olarak görev yaparlardı. Esnek ve hızlı hareket edebilen bu birlikler, savaş alanında öncü görevler üstlenir, düşmanı oyalamak ve hattı desteklemek için kullanılırlardı.

Osmanlı padişahlarının mezarları nerede? Biri sürgünde, ikisinin iç organları başka ülkede!

7. Deliler (Deli Süvariler)

Göz korkutucu kıyafetleriyle psikolojik üstünlük sağladılar

Düşman düzenini bozma görevinde kullanıldılar

Osmanlı padişahlarının mezarları nerede? Biri sürgünde, ikisinin iç organları başka ülkede!

Savaş meydanlarının cesur ve korkusuz askerleri olan Deliler, düşman saflarına korku salmak için özel olarak yetiştirilirdi. İlginç giyim tarzları ve savaş taktikleriyle dikkat çekerlerdi.

Osmanlı padişahlarının mezarları nerede? Biri sürgünde, ikisinin iç organları başka ülkede!

6. Akıncılar

Hızlı baskın, keşif ve yıpratma harekâtlarında çok etkililerdi

Osmanlı fetihlerinin öncü gücüydüler

Osmanlı padişahlarının mezarları nerede? Biri sürgünde, ikisinin iç organları başka ülkede!

Akıncılar, Osmanlı ordusunun öncü güçleri olarak bilinir. Düşman topraklarına ani saldırılar düzenleyerek lojistik destek hatlarını kesmek ve düşman üzerinde korku salmak gibi stratejik görevler üstlenirlerdi. Hızlı hareket etmeleri ve gerilla savaşındaki başarılarıyla ün kazanmışlardı.

Osmanlı padişahlarının mezarları nerede? Biri sürgünde, ikisinin iç organları başka ülkede!

5. Lağımcılar

Kuşatma savaşlarının uzman birlikleri

Kale altına tünel kazıp patlayıcı yerleştirirlerdi

Osmanlı padişahlarının mezarları nerede? Biri sürgünde, ikisinin iç organları başka ülkede!

4. Topçular

Döneminin en gelişmiş top teknolojisine sahipti

İstanbul'un fethinde belirleyici rol oynadı

Osmanlı padişahlarının mezarları nerede? Biri sürgünde, ikisinin iç organları başka ülkede!

Osmanlı ordusunda topçu birlikleri, özellikle İstanbul'un fethinde ve diğer büyük kuşatmalarda hayati bir rol oynadı. Gelişmiş top teknolojisi ve etkili kuşatma taktikleriyle Osmanlı ordusunun başarısında büyük pay sahibiydiler.

Osmanlı padişahlarının mezarları nerede? Biri sürgünde, ikisinin iç organları başka ülkede!

3. Tımarlı Sipahiler

Taşra ordusunun ana gücü

Açık arazi ve meydan savaşlarında çok etkiliydiler

Osmanlı padişahlarının mezarları nerede? Biri sürgünde, ikisinin iç organları başka ülkede!

Osmanlı ordusunun belkemiği olan Tımarlı Sipahiler, imparatorluğun toprak sistemine dayalı olarak yetiştirilen süvari birlikleriydi. Hem savaş zamanında hem de barış döneminde önemli görevler üstlenerek Osmanlı'nın askeri ve idari yapısında kritik bir yere sahip oldular.

Osmanlı padişahlarının mezarları nerede? Biri sürgünde, ikisinin iç organları başka ülkede!

2. Kapıkulu Süvarileri

Padişaha doğrudan bağlı elit süvari birlikleri

Savaş alanında hız ve koruma sağladılar

Osmanlı padişahlarının mezarları nerede? Biri sürgünde, ikisinin iç organları başka ülkede!

Osmanlı ordusunun elit süvari birliklerinden biri olan Kapıkulu Süvarileri, savaş alanında hız ve çeviklikleriyle dikkat çekerdi. Ağır zırhları ve eğitimli atlarıyla düşman hatlarını yarma görevlerinde kullanılırlardı.

Osmanlı padişahlarının mezarları nerede? Biri sürgünde, ikisinin iç organları başka ülkede!

1. Yeniçeri Ocağı

Düzenli, maaşlı ve sürekli ordu yapısıyla çağının ilerisindeydi

Osmanlı askerî gücünün en sembolik ve etkili kuvveti

Osmanlı padişahlarının mezarları nerede? Biri sürgünde, ikisinin iç organları başka ülkede!

Osmanlı ordusunun vurucu gücü olan Yeniçeriler, imparatorluğun en disiplinli ve eğitimli askerleriydi. Devşirme sistemiyle toplanan bu askerler, sadakatleri ve savaşlardaki etkileyici performanslarıyla tanınıyordu. Padişahın koruyucusu olarak da görev yapan Yeniçeriler, Osmanlı'nın askeri başarılarının temel taşlarından biriydi.

Osmanlı padişahlarının mezarları nerede? Biri sürgünde, ikisinin iç organları başka ülkede!

Osmanlı Ordusunun En Teknolojik Kuvvetleri

1. Osmanlı Topçu Ocağı

  • Döneminin en gelişmiş döküm ve balistik bilgisine sahipti

  • Şahi toplar gibi devasa kuşatma silahlarını kullandı

  • Avrupa ordularına uzun süre teknik üstünlük sağladı

Osmanlı padişahlarının mezarları nerede? Biri sürgünde, ikisinin iç organları başka ülkede!

2. Yeniçeri Ocağı

  • Ateşli silahları (tüfek, arkebüz) erken dönemde sistemli kullandı

  • Disiplinli eğitim ve standart silah kullanımıyla fark yarattı

  • Teknoloji + organizasyon gücünün en iyi örneğiydi

Osmanlı padişahlarının mezarları nerede? Biri sürgünde, ikisinin iç organları başka ülkede!

3. Cebeci Ocağı

  • Silah üretimi, bakımı ve standardizasyonundan sorumluydu

  • Zırh, tüfek, barut ve mühimmat teknolojisinin merkezindeydi

  • Ordunun teknik sürekliliğini sağladı

Osmanlı padişahlarının mezarları nerede? Biri sürgünde, ikisinin iç organları başka ülkede!

4. Lağımcı Ocağı

  • Mühendislik ve patlayıcı bilgisine dayalı savaş yürüttü

  • Kuşatma teknolojisinin en gelişmiş örneklerini kullandı

  • Askerî mühendisliğin erken temsilcilerindendi

Osmanlı padişahlarının mezarları nerede? Biri sürgünde, ikisinin iç organları başka ülkede!

5. Osmanlı Donanması

  • Toplu savaş gemileri (kalyon, kadırga) ve deniz topçuluğu

  • Tersane-i Âmire Avrupa'nın en büyüklerinden biriydi

  • Deniz savaş teknolojisini kara ordusuyla entegre kullandı

Osmanlı padişahlarının mezarları nerede? Biri sürgünde, ikisinin iç organları başka ülkede!

6. Humbaracılar

  • El bombası, havan ve patlayıcı teknolojisi

  • Özellikle 18. yüzyılda modernleştirildi

  • Teknik uzmanlık gerektiren bir sınıftı

Osmanlı padişahlarının mezarları nerede? Biri sürgünde, ikisinin iç organları başka ülkede!

7. Bostancılar (teknik yönüyle)

  • Saray ve boğaz güvenliğinde özel silahlar ve savunma sistemleri

  • Barutlu silah ve deniz güvenliği bilgisine sahiptiler

Osmanlı padişahlarının mezarları nerede? Biri sürgünde, ikisinin iç organları başka ülkede!

8. Kapıkulu Süvarileri

  • Ateşli silah destekli süvari taktikleri

  • Donanım ve zırh teknolojisi açısından üst düzeydi

Osmanlı padişahlarının mezarları nerede? Biri sürgünde, ikisinin iç organları başka ülkede!

9. Tersane ve Top Dökümhaneleri (kurumsal güç olarak)

  • Askerî sanayinin kalbiydi

  • Teknoloji üretimi açısından Avrupa ile rekabet edebiliyordu

Osmanlı padişahlarının mezarları nerede? Biri sürgünde, ikisinin iç organları başka ülkede!

10. Mühendishane-i Berrî-i Hümâyun (geç dönem)

  • Modern askerî mühendislik eğitimi

  • Haritacılık, istihkâm ve topçu biliminin kurumsallaşması

Haber Girişi Serap Salman - Editör

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Osmanlı padişahlarının mezarları nerede? Biri sürgünde, ikisinin iç organları başka ülkede!
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