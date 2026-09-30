SON DAKİKA! Osmanlı torununun mücevherlerini çalmıştı... 10 yıl 6 ay hapis cezası aldığı öğrenildi

Olay 17 Mart 2025 tarihinde, İstanbul Sarıyer'de meydana geldi. Sultan Vahdettin'in torunlarından ve avukat kimliğiyle de bilinen Mesude Evliyazade, güvendiği bir ajans aracılığıyla 4 Şubat 2025'te evine yatılı yardımcı aldı. Ancak bir süre sonra Evliyazade'nin evindeki kıyafet, çanta ve ayakkabılar kaybolmaya başladı. İlk başta dikkat çekmeyen kayıpların ardından bu kez çok daha değerli parçaların eksildiği fark edildi.