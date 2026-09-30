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Giriş Tarihi: 30.09.2026 09:31 Son Güncelleme: 30.09.2026 10:09

SON DAKİKA! Osmanlı torununun mücevherlerini çalmıştı... 10 yıl 6 ay hapis cezası aldığı öğrenildi

İstanbul Sarıyer’de Osmanlı Padişahı Sultan Vahdettin’in torunlarından Mesude Evliyazade’nin evi geçtiğimiz yıl soyulmuştu. Aralarında Ulviye Sultan’dan kalma yaklaşık 6 milyon lira değerindeki pırlanta işlemeli altın bileziğin de bulunduğu milyonlarca liralık mücevher ve eşyayı çalan yat yardımcı Türkan Ç.’nin yargılandığı davada karar çıktı. İstanbul 23. Asliye Ceza Mahkemesi, Türkan Ç.’yi 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Şüphelinin ifadesinde bazı parçaları erittiğini ortadaki taşların ise eski olduğu için attığını söylediği öne sürüldü.

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Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK Yaşam
SON DAKİKA! Osmanlı torununun mücevherlerini çalmıştı... 10 yıl 6 ay hapis cezası aldığı öğrenildi
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Olay 17 Mart 2025 tarihinde, İstanbul Sarıyer'de meydana geldi. Sultan Vahdettin'in torunlarından ve avukat kimliğiyle de bilinen Mesude Evliyazade, güvendiği bir ajans aracılığıyla 4 Şubat 2025'te evine yatılı yardımcı aldı. Ancak bir süre sonra Evliyazade'nin evindeki kıyafet, çanta ve ayakkabılar kaybolmaya başladı. İlk başta dikkat çekmeyen kayıpların ardından bu kez çok daha değerli parçaların eksildiği fark edildi.

ULVİYE SULTAN'DAN KALAN PIRLANTA

Evliyazade evindeki eşyaları kontrol ettiğinde, ailesinden kalan tarihi mücevherlerin de yerinde olmadığını gördü. Çalınanlar arasında Ulviye Sultan'dan kalma, yaklaşık 6 milyon lira değerindeki pırlanta işlemeli altın bilezik de bulunuyordu. Yapılan tespitlerde bileziğin yanı sıra yüzük, küpe, çanta ve çeşitli giyim eşyalarının da çalındığı belirlendi. Çalınan mücevher ve eşyaların toplam değerinin yaklaşık 11 milyon 650 bin lira olduğu tespit edildi.

HIRSIZLIK BÜRO GÖZALTINA ALMIŞTI

Evindeki değerli eşyaların eksildiğini fark eden Mesude Evliyazade polise giderek şikayetçi oldu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri bunun üzerine çalışma başlattı. Polis, evde çalışan Türkan Ç.'nin hareketlerini mercek altına aldı. Yapılan çalışmalarda güvenlik kamera görüntülerine ulaşıldı ve şüphelinin evden eşyaları çıkardığı belirlendi.

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ÇALINAN DEĞERLİ EŞYALARIN İZİ SÜRÜLDÜ BAZILARI İZMİR'DE BULUNDU

Hırsızlık Büro ekipleri soruşturmayı derinleştirdiğinde, çalınan değerli eşyaların bir bölümünün Türkan Ç.'nin kızı S.N.Ş. tarafından satıldığını belirledi. Polisin düzenlediği operasyonla Türkan Ç.ve kızı yakalandı. Yapılan çalışmalar sonucunda çalınan 79 parça çanta, giyim ve ev eşyası ele geçirildi. Eşyaların izini süren polis, 20 parça giyim ve çantayı da İzmir'de buldu.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Türkan Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kızı S.N.Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bu soruşturmanın ardından Türkan Ç. l hakkında İstanbul 23. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

MAHKEMEDEN 10 YIL 6 AY HAPİS

Yargılamanın ardından mahkeme kararını açıkladı. İstanbul 23. Asliye Ceza Mahkemesi, Türkan Ç. hakkında "bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" suçundan hüküm kurdu. Mahkeme, yapılan artırımların ardından Türkan Ç'ye 10 yıl 6 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#İSTANBUL

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SON DAKİKA! Osmanlı torununun mücevherlerini çalmıştı... 10 yıl 6 ay hapis cezası aldığı öğrenildi
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