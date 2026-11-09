Osmanlı’da servet sahibi olmanın göstergesiydi! 250 yıllık geçmişi şaşırttı

Eski dönemlerde Gesi bağlarında yükselen bu taş kuleler, sadece birer kuş yuvası değil, sahibine büyük bir güç kazandıran stratejik üretim merkezleriydi. Nesilden nesile aktarılan bu eşsiz sistem, aslında dönemin en büyük ihtiyaçlarından birini sessizce karşılıyordu.