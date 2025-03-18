Osmanlı’nın eline geçen düşman askerlerinin mektupları: O belgelere SABAH ulaştı

"Türkler bir saatte 150 mermi atıyor. Geçen gün ön hattaki siperlere çıktık. Burası çok tehlikelidir. Bundan sonra bir daha ileri siperlere çıkmayacağımı ümit ediyorum." 12 Kasım 1915

"Bir Türk mermisi 5 kişinin ölmesine ve 4 kişinin de yaralanmasına sebep olmuştur. Artık bu acı duruma alıştık." 19 Eylül 1915

"Anafartalar Ovası'nı ve etrafını gördüm. Türk ateşlerinin isabeti korkusuyla çekildim." 13 Kasım 1915

"Düşmanımız Türklerin atışları pek güzel. Bir top mermisi ile iki ölü, iki yaralı olmuştur." 12 Kasım 1915

"Dün korunaklı bir siper kazarken bir mermi tam isabetle 4 askeri öldürdü ve 5 kişiyi de yaraladı. Türklerin yeni mermileri çok etkili ve çok fazla kayıp verdiriyor." 12 Kasım 1915

"22 ay 2 günden beri Arıburnu'nda siperlerdeyiz. Daima Türklerin kahredici ateşlerine maruz kalıyoruz. Fransa

Cephesi'ndeki savaş buradakinin yanında bir hiç. İki gün evvel Türkler yine dehşetli, büyük kayıplar verdiren bir bombardıman yaptı." 12 Kasım 1915