Osmanlı’nın ‘soyağacı’ tablosu restore ediliyor

Osmanlı padişahlarının satın alıp yaptırdıkları, 16 ve 20. yüzyıl dönemlerine ait koleksiyonların yer aldığı Milli Saraylar Resim Müzesi, eserleri yerli ve yabancı sanatseverlerin beğenisine sunuyor. Müzedeki tablo restorasyon ve konservasyon atölyesinde, zengin resim koleksiyonuna ait eserler, uzman ekiplerce yapılan restorasyonla yeniden sergilenebilir hale getiriliyor. Atölyede bugünlerde Osmanlı'ya ait önemli eserlerden biri sayılan 'Soyağacı' tablosunun restorasyonunun heyecanı yaşanıyor. Sultan I. Abdülhamid döneminde (1774-1789) yapılan üç 'Soyağacı' isimli eserden biri olan ve Milli Saraylar Koleksiyonu'nda bulunan tablo için dikkatli bir çalışma yürütülüyor. Osmanlı'nın 27. padişahı I. Abdülhamid döneminde yapılan eserlerde; padişah portreleri, tüm kompozisyonu kaplayan bir ağacın dallarında, madalyon çerçeveler içinde veriliyor. Padişah portreleri birbirlerine kurdelelerle bağlı bulunuyor. En üstte Osman Gazi, en altta Sultan I. Abdülhamid yer alıyor. Ağacın arkasında ise Sultanahmet Camisi ve meydanının görünümü göze çarpıyor. AA