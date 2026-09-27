ÖSYM 2026 KPSS SONUÇ TAKVİMİ: KPSS lisans sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

ÖSYM 2026 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS Lisans) sonuçları için geri sayım başladı. Genel Yetenek-Genel Kültür oturumunun 6 Eylül'de, Alan Bilgisi oturumunun 12-13 Eylül tarihlerinde tamamlanmasının ardından KPSS Lisans sonuçları için kritik süreç ön plana çıktı. Sınav soruları ve cevap anahtarlarının yayımlanmasıyla birlikte puan hesaplamalarını yapan adaylar için resmi sonuç tarihi büyük önem taşıyor.