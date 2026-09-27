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Giriş Tarihi: 27.09.2026 08:55

ÖSYM 2026 KPSS SONUÇ TAKVİMİ: KPSS lisans sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

KPSS Lisans maratonunun ardından gözler ÖSYM tarafından sonuçların ilan edileceği tarihe çevrildi. Memur adaylarının kamu kadrolarına atanabilmek için katıldığı Genel Yetenek-Genel Kültür ve Alan Bilgisi oturumlarının değerlendirme sürecinde sona gelindi. Peki, "2026 KPSS Lisans sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak ve nasıl sorgulanacak?" İşte Kamu Personel Seçme Sınavı takvimi ve tüm detaylar…

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ÖSYM 2026 KPSS SONUÇ TAKVİMİ: KPSS lisans sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?
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ÖSYM 2026 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS Lisans) sonuçları için geri sayım başladı. Genel Yetenek-Genel Kültür oturumunun 6 Eylül'de, Alan Bilgisi oturumunun 12-13 Eylül tarihlerinde tamamlanmasının ardından KPSS Lisans sonuçları için kritik süreç ön plana çıktı. Sınav soruları ve cevap anahtarlarının yayımlanmasıyla birlikte puan hesaplamalarını yapan adaylar için resmi sonuç tarihi büyük önem taşıyor.

2026 KPSS LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin yayımladığı sınav takvimi ile KPSS Lisans sınavının sonuç tarihi netleşti. Buna göre KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ile Alan Bilgisi oturumlarına katılan adayların sonuçları 7 Ekim 2026 Çarşamba günü açıklanacak.

KPSS SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN SORGULANIR?

KPSS lisans sonuçları erişime açıldığında adaylar, ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden sorgulama yapabilecek. Adaylar sisteme T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle giriş yaparak kendilerine ait sınav bilgilerini görüntüleyebilecek.

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ÖSYM 2026 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI TAKVİMİ

ÖSYM takvimine göre;

- KPSS Ortaöğretim sınavı 25 Ekim 2026 tarihinde yapılacak ve sınav sonuçları 19 Kasım 2026 tarihinde açıklanacak.

- Din hizmetlerinde görev almak isteyen adayların katılacağı 2026-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) ise 1 Kasım 2026 tarihinde uygulanacak. DHBT sonuçları 25 Kasım 2026 tarihinde açıklanacak.

- KPSS Ön Lisans ise 4 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilecek ve sonuçları 30 Ekim'de açıklanacak.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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ÖSYM 2026 KPSS SONUÇ TAKVİMİ: KPSS lisans sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?
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