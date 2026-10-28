ÖSYM 2027 Yılı Sınav Takvimi Açıklandı! 2027 YKS, KPSS, ALES,DGS ne zaman yapılacak?

Üniversiteye giriş, kamu personeli alımı ve akademik kariyer hedefleyen adayları ilgilendiren ÖSYM 2027 sınav takvimi açıklandı. Yeni takvimle birlikte YKS, KPSS, DGS ve ALES başta olmak üzere birçok sınavın 2027 yılında hangi tarihlerde yapılacağı netlik kazandı. Adaylar, sınav tarihleri ve başvuru sürecine ilişkin ayrıntıları ÖSYM'nin resmi duyuruları üzerinden takip edebilecek.
"ÖSYM 2027 Yılı Sınav Takvimi" Açıklandı
2027 yılında ÖSYM tarafından uygulanacak olan sınavlara ilişkin "ÖSYM 2027 Yılı Sınav Takvimi"ne, 28 Ekim 2026 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://www.osym.gov.tr adresinden erişilebilecektir.
2027 KPSS Lisans başvuru tarihleri: 8 – 19 Temmuz 2027
KPSS geç başvuru tarihleri: 28 – 29 Temmuz 2027
2027-KPSS A Grubu (Genel Yetenek-Genel Kültür): 12 Eylül 2027 Pazar
2027-KPSS A Grubu (Alan Bilgisi) 1. Gün: 18 Eylül 2027 Cumartesi
2027-KPSS A Grubu (Alan Bilgisi) 2. Gün: 19 Eylül 2027 Pazar
KPSS Lisans sonuç açıklama tarihi: 13 Ekim 2027
Başvuru tarihleri: 24 Şubat – 12 Mart 2027
Geç başvuru tarihi: 17 Mart 2027
Sınav tarihi: 18 Nisan 2027
Sonuç açıklama tarihi: 7 Mayıs 2027
Başvuru tarihleri: 7 – 17 Mayıs 2027
Geç başvuru tarihi: 26 Mayıs 2027
Sınav tarihi: 22 Ağustos 2027
Sonuç açıklama tarihi: 16 Eylül 2027
Başvuru tarihleri: 8 – 19 Ekim 2027
Geç başvuru tarihi: 27 Ekim 2027
Sınav tarihi: 28 Kasım 2027
Sonuç açıklama tarihi: 17 Aralık 2027
Başvuru tarihi: 26.05.2027-03.06.2027
Geç başvuru tarihi: 15.06.2027
Sınav tarihi: 18.07.2027
Sonuç tarihi: 12.08.2027
"ÖSYM 2027 Yılı Sınav Takvimi" Açıklandı https://t.co/LthVBSB3r3 https://t.co/OV4fM0EwbO— ÖSYM (@OSYMbaskanligi) October 28, 2026