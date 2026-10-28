ÖSYM 2027 Yılı Sınav Takvimi Açıklandı! 2027 YKS, KPSS, ALES,DGS ne zaman yapılacak?

Üniversiteye giriş, kamu personeli alımı ve akademik kariyer hedefleyen adayları ilgilendiren ÖSYM 2027 sınav takvimi açıklandı. Yeni takvimle birlikte YKS, KPSS, DGS ve ALES başta olmak üzere birçok sınavın 2027 yılında hangi tarihlerde yapılacağı netlik kazandı. Adaylar, sınav tarihleri ve başvuru sürecine ilişkin ayrıntıları ÖSYM'nin resmi duyuruları üzerinden takip edebilecek.