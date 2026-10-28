Haberler Yaşam Haberleri ÖSYM 2027 Yılı Sınav Takvimi Açıklandı! 2027 YKS, KPSS, ALES,DGS ne zaman yapılacak?
Giriş Tarihi: 28.10.2026 10:07 Son Güncelleme: 28.10.2026 10:18

ÖSYM 2027 Yılı Sınav Takvimi Açıklandı! 2027 YKS, KPSS, ALES,DGS ne zaman yapılacak?

ÖSYM 2027 sınav takvimi yayımlandı. KPSS, YKS, ALES ve diğer merkezi sınavların tarihleri belli olurken adaylar, sınav ve başvuru günlerini öğrenmek için takvime yöneldi.

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ÖSYM 2027 Yılı Sınav Takvimi Açıklandı! 2027 YKS, KPSS, ALES,DGS ne zaman yapılacak?
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Üniversiteye giriş, kamu personeli alımı ve akademik kariyer hedefleyen adayları ilgilendiren ÖSYM 2027 sınav takvimi açıklandı. Yeni takvimle birlikte YKS, KPSS, DGS ve ALES başta olmak üzere birçok sınavın 2027 yılında hangi tarihlerde yapılacağı netlik kazandı. Adaylar, sınav tarihleri ve başvuru sürecine ilişkin ayrıntıları ÖSYM'nin resmi duyuruları üzerinden takip edebilecek.

ÖSYM SINAV TARİHLERİNİ AÇIKLADI!

"ÖSYM 2027 Yılı Sınav Takvimi" Açıklandı

2027 yılında ÖSYM tarafından uygulanacak olan sınavlara ilişkin "ÖSYM 2027 Yılı Sınav Takvimi"ne, 28 Ekim 2026 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://www.osym.gov.tr adresinden erişilebilecektir.

2027 YKS TAKVİMİ

2027 YKS başvuru tarihleri: 4 Şubat – 2 Mart 2027
YKS geç başvuru tarihleri: 16 – 18 Mart 2027
TYT sınav tarihi: 19 Haziran 2027
AYT sınav tarihi: 20 Haziran 2027
YDT sınav tarihi: 20 Haziran 2027
YKS sonuç açıklama tarihi: 21 Temmuz 2027

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2027 KPSS TAKVİMİ

2027 KPSS Lisans başvuru tarihleri: 8 – 19 Temmuz 2027
KPSS geç başvuru tarihleri: 28 – 29 Temmuz 2027

2027-KPSS A Grubu (Genel Yetenek-Genel Kültür): 12 Eylül 2027 Pazar

2027-KPSS A Grubu (Alan Bilgisi) 1. Gün: 18 Eylül 2027 Cumartesi

2027-KPSS A Grubu (Alan Bilgisi) 2. Gün: 19 Eylül 2027 Pazar
KPSS Lisans sonuç açıklama tarihi: 13 Ekim 2027

2027 ALES TAKVİMİ

ALES/1

Başvuru tarihleri: 24 Şubat – 12 Mart 2027
Geç başvuru tarihi: 17 Mart 2027
Sınav tarihi: 18 Nisan 2027
Sonuç açıklama tarihi: 7 Mayıs 2027

ALES/2

Başvuru tarihleri: 7 – 17 Mayıs 2027
Geç başvuru tarihi: 26 Mayıs 2027
Sınav tarihi: 22 Ağustos 2027
Sonuç açıklama tarihi: 16 Eylül 2027

ALES/3

Başvuru tarihleri: 8 – 19 Ekim 2027
Geç başvuru tarihi: 27 Ekim 2027
Sınav tarihi: 28 Kasım 2027
Sonuç açıklama tarihi: 17 Aralık 2027

DGS SINAV TAKVİMİ

Başvuru tarihi: 26.05.2027-03.06.2027

Geç başvuru tarihi: 15.06.2027

Sınav tarihi: 18.07.2027

Sonuç tarihi: 12.08.2027

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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ÖSYM 2027 Yılı Sınav Takvimi Açıklandı! 2027 YKS, KPSS, ALES,DGS ne zaman yapılacak?
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