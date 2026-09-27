ÖSYM ALES 3 BAŞVURU TARİHİ 2026 | ALES 3 başvuruları ne zaman başlayacak, nereden yapılır?

ALES'e bu yıl bir kez daha katılmayı planlayan adaylar için başvuru günleri yaklaşıyor. Ekim ayında alınacak başvuruların ardından ALES oturumu kasım ayında yapılması planlanıyor. İlk başvuru dönemini kaçıran adayların ise geç başvuru gününde işlem yapma hakkı olacak.