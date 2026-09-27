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Giriş Tarihi: 27.09.2026 12:30

ÖSYM ALES 3 BAŞVURU TARİHİ 2026 | ALES 3 başvuruları ne zaman başlayacak, nereden yapılır?

ALES 3 başvuru dönemine kısa bir süre kaldı. Yüksek lisans ve doktora planı yapan adaylar, ALES 3 başvuruları ne zaman başlayacak, nereden yapılır sorularına yanıt ararken kılavuzun yayımlanacağı tarih de bekleniyor. İşte, yılın son oturumuna ilişkin detaylar…

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ÖSYM ALES 3 BAŞVURU TARİHİ 2026 | ALES 3 başvuruları ne zaman başlayacak, nereden yapılır?
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ALES'e bu yıl bir kez daha katılmayı planlayan adaylar için başvuru günleri yaklaşıyor. Ekim ayında alınacak başvuruların ardından ALES oturumu kasım ayında yapılması planlanıyor. İlk başvuru dönemini kaçıran adayların ise geç başvuru gününde işlem yapma hakkı olacak.

ALES 3 BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

ALES 3 başvuru ekranı 7 Ekim 2026 tarihinde açılarak 15 Ekim'e kadar devam edecek. Sınava katılmak isteyen adayların bu süre içinde işlemlerini tamamlaması gerekiyor.

Başvuru tarihini kaçıran adaylar için 21 Ekim'de geç başvuru ekranı erişime açılacak.

ALES 3 BAŞVURUSU NEREDEN VE NASIL YAPILIR?

Başvurular ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden yapılıyor. Adaylar T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle sisteme giriş yaptıktan sonra ALES 3 bölümünden işlemlerini tamamlayabilecek. Başvurunun tamamlanabilmesi için sınav ücretinin belirlenen süre içinde yatırılması gerekiyor.

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ALES 3 BAŞVURU KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

ALES 3 başvuru kılavuzu henüz yayımlanmadı. Kılavuzun başvuruların başlamasıyla birlikte ÖSYM tarafından erişime açılması bekleniyor.

Sınav ücreti, ödeme işlemleri gibi adayların merak ettiği detaylar kılavuzla birlikte belli olacak.

ALES 3 SINAVI NE ZAMAN?

Yılın üçüncü ve son ALES oturumu 29 Kasım 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek. Sınav yerleri ise sınavdan önce erişime açılacak giriş belgeleri üzerinden öğrenilebilecek.

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