ÖSYM ALES 3 BAŞVURU TARİHİ 2026 | ALES 3 başvuruları ne zaman başlayacak, nereden yapılır?

ALES'e bu yıl bir kez daha katılmayı planlayan adaylar için başvuru günleri yaklaşıyor. Ekim ayında alınacak başvuruların ardından ALES oturumu kasım ayında yapılması planlanıyor. İlk başvuru dönemini kaçıran adayların ise geç başvuru gününde işlem yapma hakkı olacak.
ALES 3 başvuru ekranı 7 Ekim 2026 tarihinde açılarak 15 Ekim'e kadar devam edecek. Sınava katılmak isteyen adayların bu süre içinde işlemlerini tamamlaması gerekiyor.
Başvuru tarihini kaçıran adaylar için 21 Ekim'de geç başvuru ekranı erişime açılacak.
Başvurular ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden yapılıyor. Adaylar T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle sisteme giriş yaptıktan sonra ALES 3 bölümünden işlemlerini tamamlayabilecek. Başvurunun tamamlanabilmesi için sınav ücretinin belirlenen süre içinde yatırılması gerekiyor.