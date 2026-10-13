ÖSYM EKPSS tercih tarihleri 2026: EKPSS tercihleri ne zaman başlayacak, kılavuz yayımlandı mı?

EKPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (EKPSS) katılan adaylar için kesin bir tarih açıklanmadı. ÖSYM, 19 Nisan'da yapılan sınavın sonuçlarını 12 Mayıs'ta duyurdu.

Kamu kurumlarında görev almak isteyen adaylar, tercih döneminin açılmasıyla birlikte kadroları incelemek için yakın takipte. Başvuru süresi ve yerleştirme işlemlerine ilişkin ayrıntılar ise ÖSYM'nin resmi açıklamasıyla belli olacak.