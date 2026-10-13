Haberler Yaşam Haberleri ÖSYM EKPSS tercih tarihleri 2026: EKPSS tercihleri ne zaman başlayacak, kılavuz yayımlandı mı?
Giriş Tarihi: 13.10.2026 14:17 Son Güncelleme: 13.10.2026 14:19

ÖSYM EKPSS tercih tarihleri 2026: EKPSS tercihleri ne zaman başlayacak, kılavuz yayımlandı mı?

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından binlerce aday için memuriyet yolunda yeni bir aşamaya geçiliyor. EKPSS puanlarıyla tercih yapmaya hazırlanan memur adayları açılacak kadroları ve kontenjan dağılımını gösteren ÖSYM kılavuzunu bekliyor. Peki, EKPSS tercihleri ne zaman başlayacak, kılavuz yayımlandı mı?

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ÖSYM EKPSS tercih tarihleri 2026: EKPSS tercihleri ne zaman başlayacak, kılavuz yayımlandı mı?
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Sınav heyecanını geride bırakan adaylar, şimdi tercih edebilecekleri kurumları, boş pozisyonları ve atama takvimini öğrenmeye hazırlanıyor. ÖSYM'nin yayımlayacağı 2026 tercih kılavuzuyla birlikte yerleştirme sürecinin ayrıntıları da belli olması bekleniyor.

EKPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (EKPSS) katılan adaylar için kesin bir tarih açıklanmadı. ÖSYM, 19 Nisan'da yapılan sınavın sonuçlarını 12 Mayıs'ta duyurdu.

Kamu kurumlarında görev almak isteyen adaylar, tercih döneminin açılmasıyla birlikte kadroları incelemek için yakın takipte. Başvuru süresi ve yerleştirme işlemlerine ilişkin ayrıntılar ise ÖSYM'nin resmi açıklamasıyla belli olacak.

2026 EKPSS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

ÖSYM, 2026 EKPSS yeni yerleştirme dönemi için tercih kılavuzunu henüz yayımlamadı. Sınav puanlarıyla kamuya atanmayı bekleyen adayların hangi kurumları tercih edebileceği, yeni kılavuzun duyurulmasıyla açıklığa kavuşması bekleniyor.

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EKPSS TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?

Yeni yerleştirme dönemi başladığında tercihler, ÖSYM'nin ais.osym.gov.tr adresindeki Aday İşlemleri Sistemi üzerinden yapılabilecek. Adaylar T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak tercih ekranına ulaşabilecek. Ardından kılavuzdaki kadro kodlarını kullanarak başvurmak istedikleri kurumları listeleyebilecek.

Tercih sayısı, işlem süresi ve varsa ücret bilgileri yeni kılavuzda belirtilecek.

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EKPSS PUANIYLA ATAMA VE KURA YÖNTEMİ ARASINDAKİ FARK NE?

Engelli kamu personeli yerleştirmelerinde adayların eğitim durumuna göre iki farklı yöntem uygulanıyor. Lise, ön lisans ve lisans mezunları EKPSS puanlarıyla değerlendirmeye alınırken ilkokul, ortaokul ve ilköğretim mezunları için kura yöntemi kullanılıyor.

ÖSYM, 2026 yılı kura başvurularını 28 Nisan-13 Mayıs tarihleri arasında almıştı. Yeni tercih döneminde hangi kadroların sınav puanıyla, hangilerinin kura yoluyla doldurulacağı ise yayımlanacak yerleştirme tablolarından öğrenilebilecek.

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ÖSYM EKPSS tercih tarihleri 2026: EKPSS tercihleri ne zaman başlayacak, kılavuz yayımlandı mı?
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