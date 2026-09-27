ÖSYM KPSS DHBT BAŞVURUSU 2026 | KPSS DHBT başvuruları ne zaman sona erecek, başvuru nasıl yapılır?

2026 KPSS DHBT NE ZAMAN YAPILACAK?

Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi 1 Kasım 2026 Pazar günü uygulanacak. Sınava girecek adayların bina ve salon bilgileri ise daha sonra yayımlanacak giriş belgesinde yer alacak. Belge henüz ÖSYM tarafından erime açılmadı, yayımlanmasının ardından adaylar sistem üzerinden görüntüleyebilecek.