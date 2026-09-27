ÖSYM KPSS DHBT BAŞVURUSU 2026 | KPSS DHBT başvuruları ne zaman sona erecek, başvuru nasıl yapılır?

Din hizmetleri alanında görev almak isteyen adayların katıldığı KPSS DHBT için süreç işlemeye devam ediyor. Başvurusunu tamamlayan adaylar 1 Kasım'da yapılacak sınava hazırlanırken, işlemlerini henüz yapmayanlar için başvuru ekranı erişime açık bulunuyor.
2026 KPSS DHBT için kayıtlar 22 Eylül'de başladı. ÖSYM'nin belirlediği süre 30 Eylül saat 23.59'da dolacak. DHBT oturumuna katılmak isteyen adaylar bu saate kadar işlemlerini tamamlaması gerekiyor.
İşlemler ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden bireysel olarak gerçekleştirilebiliyor. AİS'e T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle giriş yaptıktan sonra 2026 KPSS DHBT ekranı üzerinden gerekli bilgileri doldurup ödeme sayfasından sınav ücretlerini yatırıp kayıtlarını tamamlamaları gerekiyor.
ÖSYM tarafından 2026 KPSS DHBT ücreti 800 TL olarak belirlendi. Ödeme, kılavuzda belirtilen bankaların yanı sıra ÖSYM'nin kartlı ödeme sistemi üzerinden de yapılabiliyor.
Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi 1 Kasım 2026 Pazar günü uygulanacak. Sınava girecek adayların bina ve salon bilgileri ise daha sonra yayımlanacak giriş belgesinde yer alacak. Belge henüz ÖSYM tarafından erime açılmadı, yayımlanmasının ardından adaylar sistem üzerinden görüntüleyebilecek.