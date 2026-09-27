ÖSYM KPSS ÖN LİSANS 2026 | KPSS Ön Lisans ne zaman yapılacak, sınav yerleri nasıl öğrenilir?

İki yıllık üniversite mezunlarının katılacağı KPSS Ön Lisans için sınav takvimi ÖSYM tarafından duyuruldu. Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin yer alacağı oturum öncesinde sınav saati, süresi ve adayların yanında bulundurması gereken belgeler de belli oldu.
Ekim ayının ilk pazar günü KPSS Ön Lisans oturumu gerçekleştirilecek. 4 Ekim 2026 tarihindeki sınav saat 10.15'te başlayacak. Bina girişleri ise saat 10.00'da kapanacak. Bu saatten sonra gelen adaylar sınav salonlarına alınmayacak.
AİS'in internet sitesi ve ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden adaylar sınav giriş belgesine ulaşılabiliyor. Sisteme giriş yapıldıktan sonra 2026-KPSS Ön Lisans bölümünden belge görüntülenerek çıktısı alınabiliyor.