Haberler Yaşam Haberleri ÖSYM KPSS ÖN LİSANS 2026 | KPSS Ön Lisans ne zaman yapılacak, sınav yerleri nasıl öğrenilir?
Giriş Tarihi: 27.09.2026 10:50

ÖSYM KPSS ÖN LİSANS 2026 | KPSS Ön Lisans ne zaman yapılacak, sınav yerleri nasıl öğrenilir?

KPSS Ön Lisans için geri sayım sürerken adayların sınava gireceği bina ve salon bilgileri erişime açıldı. Ekim ayında yapılacak oturuma kısa süre kala hazırlıklar da son aşamaya geldi. Peki, KPSS Ön Lisans ne zaman yapılacak, sınav yerleri nasıl öğrenilir? İşte, oturum günü ve saatine ilişkin ayrıntılar...

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ÖSYM KPSS ÖN LİSANS 2026 | KPSS Ön Lisans ne zaman yapılacak, sınav yerleri nasıl öğrenilir?
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İki yıllık üniversite mezunlarının katılacağı KPSS Ön Lisans için sınav takvimi ÖSYM tarafından duyuruldu. Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin yer alacağı oturum öncesinde sınav saati, süresi ve adayların yanında bulundurması gereken belgeler de belli oldu.

KPSS ÖN LİSANS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ekim ayının ilk pazar günü KPSS Ön Lisans oturumu gerçekleştirilecek. 4 Ekim 2026 tarihindeki sınav saat 10.15'te başlayacak. Bina girişleri ise saat 10.00'da kapanacak. Bu saatten sonra gelen adaylar sınav salonlarına alınmayacak.

KPSS ÖN LİSANS SINAV YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

ÖSYM, KPSS Ön Lisans'a katılacak adayların sınav giriş belgelerini yayımladı. T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle Aday İşlemleri Sistemi'ne (AİS) giriş yapanlar, sınava girecekleri bina ve salon bilgisini görüntüleyebiliyor.

KPSS ÖN LİSANS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

AİS'in internet sitesi ve ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden adaylar sınav giriş belgesine ulaşılabiliyor. Sisteme giriş yapıldıktan sonra 2026-KPSS Ön Lisans bölümünden belge görüntülenerek çıktısı alınabiliyor.

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KPSS ÖN LİSANS KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?

Adaylara toplam 120 sorunun yer aldığı oturum için 130 dakika süre verilecek. Genel Yetenek testinde 60, Genel Kültür testinde ise 60 soru bulunacak.

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ÖSYM KPSS ÖN LİSANS 2026 | KPSS Ön Lisans ne zaman yapılacak, sınav yerleri nasıl öğrenilir?
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