ÖSYM KPSS ÖN LİSANS 2026 | KPSS Ön Lisans ne zaman yapılacak, sınav yerleri nasıl öğrenilir?

İki yıllık üniversite mezunlarının katılacağı KPSS Ön Lisans için sınav takvimi ÖSYM tarafından duyuruldu. Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin yer alacağı oturum öncesinde sınav saati, süresi ve adayların yanında bulundurması gereken belgeler de belli oldu.