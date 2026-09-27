ÖSYM KPSS ORTAÖĞRETİM 2026 | KPSS lise ne zaman yapılacak, sınav yerleri belli oldu mu?

KPSS Ortaöğretim başvuru dönemi geride kalırken gözler ekim ayında yapılacak oturuma çevrildi. ÖSYM'nin giriş belgelerini yayımlamasıyla adayların sınava gireceği bina, salon ve sıra numarası belli olacak.
Takvimde lise mezunları için 25 Ekim 2026 Pazar günü ayrıldı. KPSS Ortaöğretim oturumunda Genel Yetenek ve Genel Kültür testleri uygulanacak. Sınav saat 10.15'te başlayacak ve adaylara soruları yanıtlamaları için 130 dakika süre verilecek.
Bina ve salon bilgileri henüz adayların erişimine açılmadı. ÖSYM'nin 2026 KPSS Ortaöğretim kılavuzunda, sınava giriş belgelerinin sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce AİS üzerinden edinilebileceği belirtiliyor.
Giriş belgesi yayımlandığında adaylar ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden bilgilerine ulaşabilecek. T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle sisteme giriş yaptıktan sonra ilgili KPSS Ortaöğretim ekranından belge görüntülenebilecek ve çıktısı alınabilecek.
KPSS Ortaöğretim sonuçları 19 Kasım 2026 Perşembe günü açıklanacak. Adaylar puanlarını ve doğru-yanlış cevap sayılarını ÖSYM'nin sonuç ekranı üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle görüntüleyebilecek.