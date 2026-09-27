Haberler Yaşam Haberleri ÖSYM KPSS ORTAÖĞRETİM 2026 | KPSS lise ne zaman yapılacak, sınav yerleri belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 27.09.2026 09:03

ÖSYM KPSS ORTAÖĞRETİM 2026 | KPSS lise ne zaman yapılacak, sınav yerleri belli oldu mu?

Lise mezunlarının kamu kurumlarında görev alabilmek için katılacağı KPSS Ortaöğretim için sınav tarihi yaklaşıyor. Hazırlıklarını sürdüren adaylar bir yandan da ÖSYM'nin yayımlayacağı giriş belgelerini bekliyor. Peki, KPSS lise ne zaman yapılacak, sınav yerleri belli oldu mu? İşte, ayrıntılar...

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ÖSYM KPSS ORTAÖĞRETİM 2026 | KPSS lise ne zaman yapılacak, sınav yerleri belli oldu mu?
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KPSS Ortaöğretim başvuru dönemi geride kalırken gözler ekim ayında yapılacak oturuma çevrildi. ÖSYM'nin giriş belgelerini yayımlamasıyla adayların sınava gireceği bina, salon ve sıra numarası belli olacak.

KPSS LİSE SINAVI NE ZAMAN?

Takvimde lise mezunları için 25 Ekim 2026 Pazar günü ayrıldı. KPSS Ortaöğretim oturumunda Genel Yetenek ve Genel Kültür testleri uygulanacak. Sınav saat 10.15'te başlayacak ve adaylara soruları yanıtlamaları için 130 dakika süre verilecek.

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU?

Bina ve salon bilgileri henüz adayların erişimine açılmadı. ÖSYM'nin 2026 KPSS Ortaöğretim kılavuzunda, sınava giriş belgelerinin sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce AİS üzerinden edinilebileceği belirtiliyor.

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KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV GİRİŞ BELGESİ NEREDEN ALINIR?

Giriş belgesi yayımlandığında adaylar ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden bilgilerine ulaşabilecek. T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle sisteme giriş yaptıktan sonra ilgili KPSS Ortaöğretim ekranından belge görüntülenebilecek ve çıktısı alınabilecek.

KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS Ortaöğretim sonuçları 19 Kasım 2026 Perşembe günü açıklanacak. Adaylar puanlarını ve doğru-yanlış cevap sayılarını ÖSYM'nin sonuç ekranı üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle görüntüleyebilecek.

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ÖSYM KPSS ORTAÖĞRETİM 2026 | KPSS lise ne zaman yapılacak, sınav yerleri belli oldu mu?
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