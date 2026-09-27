ÖSYM KPSS ORTAÖĞRETİM 2026 | KPSS lise ne zaman yapılacak, sınav yerleri belli oldu mu?

KPSS LİSE SINAVI NE ZAMAN?

Takvimde lise mezunları için 25 Ekim 2026 Pazar günü ayrıldı. KPSS Ortaöğretim oturumunda Genel Yetenek ve Genel Kültür testleri uygulanacak. Sınav saat 10.15'te başlayacak ve adaylara soruları yanıtlamaları için 130 dakika süre verilecek.