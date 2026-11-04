ÖSYM KPSS Ortaöğretim sonuç tarihini duyurdu! Sonuçlar ne zaman açıklanacak?

2026 KPSS Ortaöğretim sınavının tamamlanmasının ardından adayların dikkati sonuç açıklama tarihine çevrildi. 25 Ekim'de düzenlenen sınava katılan lise mezunları, kamu kurum ve kuruluşlarına yapılacak personel alımlarında kullanacakları puanları öğrenmeye hazırlanıyor. ÖSYM takviminde sonuç tarihi duyurulurken adaylar, sonuç sorgulama ekranına ilişkin ayrıntıları araştırıyor.
ÖSYM tarafından yayımlanan 2026 sınav takvimine göre KPSS Ortaöğretim sonuçları 19 Kasım 2026 Perşembe günü açıklanacak. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte adayların Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerindeki performansları da belli olacak.
KPSS Ortaöğretim sonuçları, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden ilan edilecek. Adaylar, sınavda yaptıkları doğru ve yanlışların değerlendirilmesinin ardından hesaplanan puanlarını belirtilen tarihte ÖSYM'nin sonuç sistemi üzerinden öğrenebilecek.
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