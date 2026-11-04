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Giriş Tarihi: 04.11.2026 11:38

ÖSYM KPSS Ortaöğretim sonuç tarihini duyurdu! Sonuçlar ne zaman açıklanacak?

KPSS Ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu, sınava katılan adayların gündemindeki yerini koruyor. Kamu kurumlarında görev alabilmek için sınavda ter döken lise mezunları, Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerindeki performanslarının karşılığını görmek istiyor. Sonuç tarihi ÖSYM'nin 2026 sınav takviminde yer alırken adaylar, sorgulama ekranının açılacağı günü bekliyor.

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ÖSYM KPSS Ortaöğretim sonuç tarihini duyurdu! Sonuçlar ne zaman açıklanacak?
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2026 KPSS Ortaöğretim sınavının tamamlanmasının ardından adayların dikkati sonuç açıklama tarihine çevrildi. 25 Ekim'de düzenlenen sınava katılan lise mezunları, kamu kurum ve kuruluşlarına yapılacak personel alımlarında kullanacakları puanları öğrenmeye hazırlanıyor. ÖSYM takviminde sonuç tarihi duyurulurken adaylar, sonuç sorgulama ekranına ilişkin ayrıntıları araştırıyor.

ÖSYM KPSS Ortaöğretim sonuç tarihini duyurdu! Sonuçlar ne zaman açıklanacak?

2026 KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2026 sınav takvimine göre KPSS Ortaöğretim sonuçları 19 Kasım 2026 Perşembe günü açıklanacak. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte adayların Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerindeki performansları da belli olacak.

ÖSYM KPSS Ortaöğretim sonuç tarihini duyurdu! Sonuçlar ne zaman açıklanacak?

KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NEREDEN, NASIL ÖĞRENİLİR?

KPSS Ortaöğretim sonuçları, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden ilan edilecek. Adaylar, sınavda yaptıkları doğru ve yanlışların değerlendirilmesinin ardından hesaplanan puanlarını belirtilen tarihte ÖSYM'nin sonuç sistemi üzerinden öğrenebilecek.

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ÖSYM KPSS Ortaöğretim sonuç tarihini duyurdu! Sonuçlar ne zaman açıklanacak?
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