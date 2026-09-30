ÖSYM TUS 2. DÖNEM TERCİHLERİ 2026 | TUS tercihleri nasıl yapılır, ne zaman bitecek?

2026 TUS 2. Dönem başvuru sonuçlarının 17 Eylül'de açıklanmasının ardından adayların gündeminde şimdi tercih kılavuzu ve kontenjanlar var. Uzmanlık eğitimine devam etmek isteyenler, ÖSYM'nin yayımladığı tablolar üzerinden programları, kurumları ve özel koşulları incelemeye başladı.
ÖSYM, 2026 TUS 2. Dönem için tercih sürecini başlattı. Adaylar, uzmanlık eğitimi almak istedikleri programları 30 Eylül-7 Ekim 2026 tarihleri arasında sisteme ekleyebilecek.
Tercih ekranı 7 Ekim saat 23.59'da kapanacak. Bu tarihten sonra sisteme yeni tercih eklenemeyecek veya mevcut sıralamada değişiklik yapılamayacak.
Adaylar tercihlerini ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden olarak yapacak. T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle sisteme giriş yapıldıktan sonra 2026-TUS 2. Dönem tercih ekranından uzmanlık programları seçilebilecek. Liste oluşturulurken program kodlarının doğru girilmesi ve sıralamanın son kez kontrol edilmesi gerekiyor.
ÖSYM ADAY İŞLEMLERİ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!
Tercih sürecinin başlamasıyla birlikte genel bilgiler ve tablolar da ÖSYM tarafından yayımlandı. Adaylar; üniversiteler, Sağlık Bakanlığına bağlı eğitim ve araştırma hastaneleri ile diğer kurumlara ayrılan kontenjanları bu tablolardan inceleyebilecek.
Programların yanında yer alan özel koşullar da tercih öncesinde dikkate alınmalı. Yerleştirme işlemlerinde 2026-TUS 2. Dönem Başvuru Kılavuzu'ndaki ilke ve kurallar esas alınacak.
2026 TUS 2. DÖNEM BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ!
TUS 2. Dönem yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarihi henüz duyurmadı. Tercih döneminin tamamlanmasının ardından yerleştirme işlemleri gerçekleştirilecek.
Sonuçlar açıklandığında adaylar T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle ÖSYM'nin sonuç sistemi üzerinden yerleştikleri uzmanlık programını öğrenebilecek.