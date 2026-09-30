ÖSYM TUS 2. DÖNEM TERCİHLERİ 2026 | TUS tercihleri nasıl yapılır, ne zaman bitecek?

2026 TUS 2. DÖNEM TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

Tercih sürecinin başlamasıyla birlikte genel bilgiler ve tablolar da ÖSYM tarafından yayımlandı. Adaylar; üniversiteler, Sağlık Bakanlığına bağlı eğitim ve araştırma hastaneleri ile diğer kurumlara ayrılan kontenjanları bu tablolardan inceleyebilecek.

Programların yanında yer alan özel koşullar da tercih öncesinde dikkate alınmalı. Yerleştirme işlemlerinde 2026-TUS 2. Dönem Başvuru Kılavuzu'ndaki ilke ve kurallar esas alınacak.

2026 TUS 2. DÖNEM BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ!

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