ÖSYM YDS/2 BAŞVURU EKRANI 2026 | YDS/2 başvuruları başladı mı, nereden yapılır?

YDS/2 BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

YDS/2 için ödenecek sınav bedeli, ÖSYM'nin yayımlayacağı başvuru Kılavuzu ile kesinleşecek. Adaylar, ücret bilgilerine ve ödeme yöntemlerine kurumun resmi internet sitesi üzerinden ulaşabilir. Geç başvuru gününde ise sınav bedeli artırımlı olarak uygulanıyor.