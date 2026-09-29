ÖSYM YDS/2 BAŞVURU EKRANI 2026 | YDS/2 başvuruları başladı mı, nereden yapılır?

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nın yıl içindeki ikinci oturumu için takvim belli oldu. Ekim ayında YDS/2'ye katılacak adaylar, sınav günü öncesinde kayıt, ücret ödeme ve sınav merkezi tercihlerini belirlenen tarihler içinde tamamlamaları gerekiyor. ÖSYM'nin yayımladığı takvime göre başvuru ekranına erişim bekleniyor.
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS/2) başvuruları 30 Eylül Çarşamba günü başlıyor. Adaylar, yılın ikinci oturumu için 8 Ekim Perşembe gününe kadar işlemlerini gerçekleştirebilecek. Normal süre içerisinde müracaat edemeyenlere ise 14 Ekim'de geç başvuru ekranı erişime açılacak.
2026 YDS/2'ye katılmak isteyen adaylar, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) veya ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulaması üzerinden kayıtlarını oluşturabilecek. Sisteme T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle giriş yaptıktan sonra ilgili sınav seçilerek kişisel bilgiler ve sınav merkezi tercihleri tamamlanacak. Ardından sınav ücretinin yatırılmasıyla kayıt işlemi sona erecek.
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