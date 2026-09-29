Haberler Yaşam Haberleri ÖSYM YDS/2 BAŞVURU EKRANI 2026 | YDS/2 başvuruları başladı mı, nereden yapılır?
Giriş Tarihi: 29.09.2026 15:37 Son Güncelleme: 29.09.2026 15:39

ÖSYM YDS/2 BAŞVURU EKRANI 2026 | YDS/2 başvuruları başladı mı, nereden yapılır?

Yabancı dil puanını yükseltmek veya sınava katılmak isteyen adaylar için YDS/2'de sıra kayıt işlemlerine geldi. ÖSYM'nin yayımladığı takvimle birlikte yılın ikinci oturumuna ait tarihler de belli oldu. Peki, YDS/2 başvuruları başladı mı, nereden yapılır? İşte, 2026 sınav takvimi ve adayların izlemesi gereken adımlar...

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ÖSYM YDS/2 BAŞVURU EKRANI 2026 | YDS/2 başvuruları başladı mı, nereden yapılır?
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Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nın yıl içindeki ikinci oturumu için takvim belli oldu. Ekim ayında YDS/2'ye katılacak adaylar, sınav günü öncesinde kayıt, ücret ödeme ve sınav merkezi tercihlerini belirlenen tarihler içinde tamamlamaları gerekiyor. ÖSYM'nin yayımladığı takvime göre başvuru ekranına erişim bekleniyor.

YDS/2 BAŞVURULARI BAŞLADI MI, NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS/2) başvuruları 30 Eylül Çarşamba günü başlıyor. Adaylar, yılın ikinci oturumu için 8 Ekim Perşembe gününe kadar işlemlerini gerçekleştirebilecek. Normal süre içerisinde müracaat edemeyenlere ise 14 Ekim'de geç başvuru ekranı erişime açılacak.

ÖSYM YDS/2 BAŞVURUSU NASIL, NEREDEN YAPILIR?

2026 YDS/2'ye katılmak isteyen adaylar, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) veya ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulaması üzerinden kayıtlarını oluşturabilecek. Sisteme T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle giriş yaptıktan sonra ilgili sınav seçilerek kişisel bilgiler ve sınav merkezi tercihleri tamamlanacak. Ardından sınav ücretinin yatırılmasıyla kayıt işlemi sona erecek.

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YDS/2 BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

YDS/2 için ödenecek sınav bedeli, ÖSYM'nin yayımlayacağı başvuru Kılavuzu ile kesinleşecek. Adaylar, ücret bilgilerine ve ödeme yöntemlerine kurumun resmi internet sitesi üzerinden ulaşabilir. Geç başvuru gününde ise sınav bedeli artırımlı olarak uygulanıyor.

2026 YDS/2 BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ

  • Başvuru başlangıcı: 30 Eylül 2026
  • Son başvuru tarihi: 8 Ekim 2026
  • Geç başvuru günü: 14 Ekim 2026
  • Sınav tarihi: 22 Kasım 2026
  • Sonuç açıklama tarihi: 10 Aralık 2026

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ÖSYM YDS/2 BAŞVURU EKRANI 2026 | YDS/2 başvuruları başladı mı, nereden yapılır?
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