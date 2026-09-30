ÖSYM YDS/2 BAŞVURU EKRANI 2026 | YDS/2 başvuruları nasıl yapılır, son gün ne zaman?

ÖSYM'nin yıl içinde düzenlediği yabancı dil sınavlarının ikinci oturumu için takvim işlemeye başladı. YDS/2'ye katılacak adaylar, başvurularını tamamladıktan sonra Kasım'da yapılacak sınav için hazırlıklarını sürdürecek. Sonuçların açıklanacağı tarih de sınav takvimiyle belli oldu.