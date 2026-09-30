Haberler Yaşam Haberleri ÖSYM YDS/2 BAŞVURU EKRANI 2026 | YDS/2 başvuruları nasıl yapılır, son gün ne zaman?
Giriş Tarihi: 30.09.2026 11:38

ÖSYM YDS/2 BAŞVURU EKRANI 2026 | YDS/2 başvuruları nasıl yapılır, son gün ne zaman?

YDS/2 için başvuru süreci bugün itibarıyla başladı. Sınava katılacak adaylar, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden başvuru ve ücret ödeme adımlarını tamamlayabilecek. Peki, YDS/2 başvuruları nasıl yapılır, son gün ne zaman? İşte, sınav tarihine ilişkin ayrıntılar...

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
ÖSYM YDS/2 BAŞVURU EKRANI 2026 | YDS/2 başvuruları nasıl yapılır, son gün ne zaman?
  • ABONE OL

ÖSYM'nin yıl içinde düzenlediği yabancı dil sınavlarının ikinci oturumu için takvim işlemeye başladı. YDS/2'ye katılacak adaylar, başvurularını tamamladıktan sonra Kasım'da yapılacak sınav için hazırlıklarını sürdürecek. Sonuçların açıklanacağı tarih de sınav takvimiyle belli oldu.

YDS/2 BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?

YDS/2 başvuruları 30 Eylül'de başladı. Adaylar, yılın ikinci Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı için başvuru işlemlerini 8 Ekim 2026 Perşembe gününe kadar tamamlayabilecek. Kayıt işlemini tamamlayamayan adaylara ise 14 Ekim'de geç başvuru imkanı tanınacak.

YDS/2 BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

ÖSYM'nin başvuru ekranını erişimi açmasıyla adaylar işlemlerini ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden gerçekleştirebilecek. T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle sisteme giriş yapıldıktan sonra ilgili sınav seçilerek başvuru bilgileri kontrol edilecek.

Adaylar tercihlerini onayladıktan sonra ücret ödeme işlemini de belirlenen süre içinde tamamlaması gerekiyor. Başvurular ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulaması üzerinden de yapılabilecek.

BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

YDS/2 BAŞVURU ÜCRETİ NASIL YATIRILIR?

Sınav ücreti, ÖSYM'nin başvuru kılavuzunda belirtilen ödeme kanalları üzerinden yatırılması gerekiyor. Adayların başvurularının geçerli sayılabilmesi için hem kayıt hem de ücret ödeme aşamasını süresi içinde tamamlaması şart. Geç başvuru gününde yapılacak işlemlerde sınav ücreti kılavuzda belirtilen ücret üzerinden ödeme yapılacak.

ÖSYM ÖDEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

2026 YDS/2 SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

2026 yılının ikinci YDS oturumu 22 Kasım Pazar günü gerçekleştirilecek. Sınav; Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde uygulanacak. Sınav giriş belgeleri, oturum tarihine kısa bir süre kala ÖSYM tarafından AİS üzerinden erişime açılması bekleniyor.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
ÖSYM YDS/2 BAŞVURU EKRANI 2026 | YDS/2 başvuruları nasıl yapılır, son gün ne zaman?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA