ÖSYM YDS/2 BAŞVURU EKRANI 2026 | YDS/2 başvuruları nasıl yapılır, son gün ne zaman?

ÖSYM'nin yıl içinde düzenlediği yabancı dil sınavlarının ikinci oturumu için takvim işlemeye başladı. YDS/2'ye katılacak adaylar, başvurularını tamamladıktan sonra Kasım'da yapılacak sınav için hazırlıklarını sürdürecek. Sonuçların açıklanacağı tarih de sınav takvimiyle belli oldu.
YDS/2 başvuruları 30 Eylül'de başladı. Adaylar, yılın ikinci Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı için başvuru işlemlerini 8 Ekim 2026 Perşembe gününe kadar tamamlayabilecek. Kayıt işlemini tamamlayamayan adaylara ise 14 Ekim'de geç başvuru imkanı tanınacak.
2026-YDS/2: Başvuruların Alınmasıhttps://t.co/sOonmdgT7w pic.twitter.com/lR1Oqs0BrG— ÖSYM (@OSYMbaskanligi) September 30, 2026
ÖSYM'nin başvuru ekranını erişimi açmasıyla adaylar işlemlerini ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden gerçekleştirebilecek. T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle sisteme giriş yapıldıktan sonra ilgili sınav seçilerek başvuru bilgileri kontrol edilecek.
Adaylar tercihlerini onayladıktan sonra ücret ödeme işlemini de belirlenen süre içinde tamamlaması gerekiyor. Başvurular ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulaması üzerinden de yapılabilecek.
BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!
Sınav ücreti, ÖSYM'nin başvuru kılavuzunda belirtilen ödeme kanalları üzerinden yatırılması gerekiyor. Adayların başvurularının geçerli sayılabilmesi için hem kayıt hem de ücret ödeme aşamasını süresi içinde tamamlaması şart. Geç başvuru gününde yapılacak işlemlerde sınav ücreti kılavuzda belirtilen ücret üzerinden ödeme yapılacak.
2026 yılının ikinci YDS oturumu 22 Kasım Pazar günü gerçekleştirilecek. Sınav; Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde uygulanacak. Sınav giriş belgeleri, oturum tarihine kısa bir süre kala ÖSYM tarafından AİS üzerinden erişime açılması bekleniyor.