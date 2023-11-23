Haberler Yaşam Haberleri Otağtepe Fatih Korusu Nerede ve Nasıl Gidilir? Otağtepe Fatih Korusu Giriş Ücreti Var Mı, Kaça Kadar Açık?
Giriş Tarihi: 23.11.2023 15:13 Son Güncelleme: 23.11.2023 15:14

Otağtepe Fatih Korusu Nerede ve Nasıl Gidilir? Otağtepe Fatih Korusu Giriş Ücreti Var Mı, Kaça Kadar Açık?

Otağtepe Fatih Korusu, İstanbul'un doğal güzelliklerini ve nefes kesen manzaralarını keşfetmek isteyenler için mükemmel bir mola noktasıdır. Koru içinde yürüyüş yapabilir, kuşları dinleyebilir ve temiz hava alabilirsiniz. Otağtepe Fatih Korusu nerede ve nasıl gidilir, giriş ücreti var mı ve kaça kadar açık gibi sorulara belediyenin internet sitesinden yanıt bulmak mümkündür.

Otağtepe Fatih Korusu Nerede ve Nasıl Gidilir? Otağtepe Fatih Korusu Giriş Ücreti Var Mı, Kaça Kadar Açık?

İstanbul'da doğanın ve tarihin mükemmel bir birleşimi olan Otağtepe Fatih Korusu, keşfetmeye değer bir yerdir. Hem doğa severler hem de tarih meraklıları için unutulmaz anılar ve manzaralar sunar. Otağtepe Fatih Korusu nerede ve nasıl gidilir, giriş ücreti var mı ve kaça kadar açık gibi konular korunun sessizliği ve huzuru, şehrin karmaşasından kaçmak ve doğanın tadını çıkarmak isteyenlerin merak ettiği hususlardır.

Otağtepe Fatih Korusu Nerede ve Nasıl Gidilir?

Otağtepe Fatih Korusu, İstanbul'un Beykoz ilçesinde yer almaktadır. Beykoz, İstanbul'un Anadolu yakasında bulunan bir ilçedir.

  • Kavacık'a gelmek için kendi aracınızı kullanıyorsanız, İstanbul'un Asya yakasında bulunan Kavacık semtine ulaşmanız gerekecektir. Avrupa yakasından Boğaz Köprüsü veya 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü kullanarak Asya yakasına geçebilirsiniz.
  • Kavacık'a geldikten sonra, Otağtepe Fatih Korusu tabelalarını izleyerek koru alanına ulaşabilirsiniz.
  • Toplu taşımayı tercih ediyorsanız, İstanbul'un Anadolu yakasında bulunan otobüs veya minibüs hatları ile Kavacık'a ulaşabilirsiniz. Daha sonra yürüyerek veya taksi kullanarak Otağtepe Fatih Korusu'na ulaşabilirsiniz.

Otağtepe Fatih Korusu Giriş Ücreti Var Mı, Kaça Kadar Açık?

Otağtepe Fatih Korusu'nun giriş ücreti alınmayan bir açık halk parkıdır. Koru genellikle gün boyunca açıktır, ancak günlük çalışma saatleri ve mevsimsel değişiklikler nedeniyle açılış ve kapanış saatleri farklılık gösterebilir. Otağtepe Fatih Korusu'nun güncel açılış ve kapanış saatlerini ve herhangi bir özel etkinlik veya kapanış günlerini öğrenmek için yerel belediyenin web sitesini veya yetkililerin açıklamalarını kontrol etmeniz gerekebilir.

EN ÇOK OKUNANLAR

Bu saatte yemek yiyen iğne ipliğe dönüyor! Üstelik yiyecek kısıtlaması yok…
Dünya Brad Pitt ile oğlunun kavgasını konuşuyor: “Pisliksin!”
Son dakika: Listeye bir çizik daha! MİT’ten PKK’nın sözde Suriye silahlanma sorumlusuna operasyon
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Son dakika: MSB'den "İncirlik" iddialarına yalanlama: Türkiye'nin duruşu bellidir
Antalya'da kız öğrencilerin şoke eden görüntüsü! Soruşturma başlatıldı
Son dakika | AK Parti'nin İstanbul adayı kim olacak? Başkan Erdoğan A Haber'e yanıtladı
Dünya bunu konuşuyor: Yürüyen iskeletler devri bitti
Başka yolu yok
SON DAKİKA | Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Gazze’de hedef tam ateşkes olmalı
ARKADAŞINA GÖNDER
Otağtepe Fatih Korusu Nerede ve Nasıl Gidilir? Otağtepe Fatih Korusu Giriş Ücreti Var Mı, Kaça Kadar Açık?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA