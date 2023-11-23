Otağtepe Fatih Korusu Nerede ve Nasıl Gidilir? Otağtepe Fatih Korusu Giriş Ücreti Var Mı, Kaça Kadar Açık?

İstanbul'da doğanın ve tarihin mükemmel bir birleşimi olan Otağtepe Fatih Korusu, keşfetmeye değer bir yerdir. Hem doğa severler hem de tarih meraklıları için unutulmaz anılar ve manzaralar sunar. Otağtepe Fatih Korusu nerede ve nasıl gidilir, giriş ücreti var mı ve kaça kadar açık gibi konular korunun sessizliği ve huzuru, şehrin karmaşasından kaçmak ve doğanın tadını çıkarmak isteyenlerin merak ettiği hususlardır.

Otağtepe Fatih Korusu Nerede ve Nasıl Gidilir?

Otağtepe Fatih Korusu, İstanbul'un Beykoz ilçesinde yer almaktadır. Beykoz, İstanbul'un Anadolu yakasında bulunan bir ilçedir.

Kavacık'a gelmek için kendi aracınızı kullanıyorsanız, İstanbul'un Asya yakasında bulunan Kavacık semtine ulaşmanız gerekecektir. Avrupa yakasından Boğaz Köprüsü veya 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü kullanarak Asya yakasına geçebilirsiniz.

Kavacık'a geldikten sonra, Otağtepe Fatih Korusu tabelalarını izleyerek koru alanına ulaşabilirsiniz.

Toplu taşımayı tercih ediyorsanız, İstanbul'un Anadolu yakasında bulunan otobüs veya minibüs hatları ile Kavacık'a ulaşabilirsiniz. Daha sonra yürüyerek veya taksi kullanarak Otağtepe Fatih Korusu'na ulaşabilirsiniz.

Otağtepe Fatih Korusu Giriş Ücreti Var Mı, Kaça Kadar Açık?

Otağtepe Fatih Korusu'nun giriş ücreti alınmayan bir açık halk parkıdır. Koru genellikle gün boyunca açıktır, ancak günlük çalışma saatleri ve mevsimsel değişiklikler nedeniyle açılış ve kapanış saatleri farklılık gösterebilir. Otağtepe Fatih Korusu'nun güncel açılış ve kapanış saatlerini ve herhangi bir özel etkinlik veya kapanış günlerini öğrenmek için yerel belediyenin web sitesini veya yetkililerin açıklamalarını kontrol etmeniz gerekebilir.