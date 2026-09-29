Otel odasında 22 bıçak darbesiyle öldürülmüştü! Yonca’nın katili için istenen ceza belli oldu: ‘Rastgele savurdum’

'BIÇAĞI RASTGELE SAVURDUM'

Sanık Binici savunmasında, hükümlü olduğu cezaevinden 26 Mart'ta izinle çıktığını, maktulün dini nikahlı eşi olduğunu ve 3 çocukları bulunduğunu söyledi. Maktul Kölge'nin de 29 Mart'ta cezaevinden denetimli serbestlikle salıverildiğini ifade eden Binici, olay günü Kölge'nin araması üzerine buluştuklarını, yurtta olan çocuklarını ziyarete gittiklerini, ardından alkol satın alarak otele geçtiklerini, telefonun sürekli çalmasından dolayı rahatsız olduğunu ve maktulün telefonunu elinden alıp camdan attığını anlattı. Kölge'nin belinden bıçak çıkararak, "Bırak beni gideceğim, yoksa seni bıçaklarım." dediğini öne süren Binici, kendisinin de bıçağı alarak rastgele savurduğunu ve olayın alkolün etkisiyle yaşandığını iddia etti.