Otel yangınında hayatını kaybedenler son yolculuğuna uğurlandı

Bolu Kartalkaya'da Grand Kartal Otel'in restoran kısmında başlayan yangının tüm binayı sarması üzerine 76 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerden geriye acı hikayeleri kalırken otel sahibi Halit Ergül'ün de aralarında bulunduğu 4 şüpheli gözaltına alındı.



Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki 12 katlı Grand Kartal Otel'de yaşanan yangın faciasında temizlik firması sahibi Kürşat Yıldız ve bir süredir kanser tedavisi gören Nergis Yıldız, hayatını kaybetti. Kartalkaya Kayak Takımı'nda yer alan Ömür Kotan da Grand Kartal Otel'deki felakette hayatını kaybetti. Psikiyatr Prof. Dr. Vahap Ozan Kotan ile Psikiyatr Doç. Dr. Zeynep Kotan'ın oğlu Ömür Kotan, Kartalkaya Kayak Takımı ile birlikte Bolu Kartalkaya Grand Otel'e gitti. Gece saatlerinde başlayan yangından kurtarılamayan Kotan, yaşamını yitirdi.





4 KİŞİLİK AİLE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Yangında Nöroloji Uzmanı Ahmet Çetiz, sınıf öğretmeni eşi Habibe Çetiz ve çocukları Vedat, ikiz kardeşi Sedat ile Esat Çetiz hayatını kaybetti. İkiz kardeşlerden Sedat Çetiz'in cenazesinin tespiti için yakınlarından DNA örneği alındığı öğrenildi. Çetiz ailesinin cenazelerinin Ankara'ya getirilmesinin ardından Ahmet Hamdi Akseki Camiinde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Çetiz ailesinin yakınları ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş katıldı. Çetiz ailesinin cenazesi öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Gölbaşı Mezarlığına defnedildi.





ARKADAŞLARIYLA TATİLE GİTMİŞ

Lise öğrencisi 15 yaşındaki Eray Bağcı da arkadaşlarıyla tatil yapmak için gittiği Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otelde yaşamını yitirdi. Bağcı'nın cenazesi acılı ailesine teslim edilirken Ahmet Efendi Camii'nde öğle namazını müteakip kılının cenaze namazının ardından Bağcı'nın cenazesi, Karşıyaka Mezarlığına defnedildi. Cenaze namazına CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yanı sıra Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, MHP Ankara İl Başkanı Alparslan Doğan, Bağcı'nın acılı ailesi, okul arkadaşları ve öğretmenleri katıldı.