Otelde havalandırma boşluğuna düşerek ölmüştü... Otel sahibi, 1.5 milyon tazminat ödeyecek

Avustralya'da yaşayan Yeni Zelandalı psikolog Keshia Handa (31), 2015'in Eylül ayında İstanbul'a gelmişti. Dans tutkunu genç kadın 20 Eylül gecesi Beyoğlu'ndaki Büyük Londra Oteli'nin teras katında düzenlenen salsa partisine katılmıştı. Handa, tuvalet sırası beklerken yan tarafta bulunan havalandırma boşluğunu çevreleyen duvara oturdu. Ancak tadilatta olan havalandırma boşluğuna kapatan mazgalın ince tellerle tutturulması nedeniyle genç kadın 20 metre aşağıya düşmüştü. Genç kadın olay yerinde hayatını kaybetmişti.
Otel sahibi İbrahim Hüzmeli 'taksirle ölüme neden olmak' suçundan önce 2 yıl hapis cezası aldı. Hüzmeli'nin cezası adli para cezasına çevrildi. Yargıtay, mahkemenin otel sahibine verdiği 12 bin 100 TL cezayı 'Neye göre verdin' diyerek kararı bozdu. Yeniden yargılanan Büyük Londra Oteli'nin sahibi İbrahim Hüzmeli bu kez 30 bin 250 TL adli para cezasına çarptırıldı.
TAZMİNAT DAVASI AÇTILAR
Keshia Handa'nın babası Sumant Kumar Handa ve annesi Vibha Handa avukatları Gökhan Cindemir aracılığıyla Büyük Londra Oteli'nin işletmecisi İbrahim Hüzmeli'ye tazminat davası açtı. Mahkemeye ulaşan bilirkişi raporunda işletmeci İbrahim Hüzmeli'yi yüzde 70 kusurlu bularak almış olduğu önlemlerin yetersiz olması nedeni ile yaşanan ölümlü kazada bilinçli taksirli değil, taksirli kusurlu olduğunu belirtti.
BİLİRKİŞİ OTELİ HAKSIZ BULDU
Raporda, tadilatın devam ettiği, ince bir tel ile emniyetsiz bir şekilde monte edilen çelik hasırların tehlike oluşturduğu ışıklı ikaz veya uyarı levhaları ile görünür şekilde uygun yerlere asıldığı takdirde Keshia Handa'nın dikkatinin çekilerek daha temkinli davranmasının söz konusu olabileceği belirtildi. Bilirkişi ölen psikolog Handa'yı ise yüzde 30 kusurlu bularak, almış olduğu eğitim ve yaşı göz önüne alındığında teras katında korkuluk amaçlı yapılan duvarın üzerine çıkmamasını idrak etmesi gerektiğini belirtti. Bilirkişi genç kızın düşme ihtimalinin son derece düşük olduğu ve korkuluk amaçlı yapılan duvarın üzerine çıkması sonucu olayın meydana geldiği kanaatini bildirdi.
CENAZE MASRAFLARINI ÖDEYECEK
İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesinde yapılan yargılamada mahkeme kararını açıkladı. Mahkeme, Handa'nın anne ve babasına bir milyon 417 bin TL destekten yoksun kalma tazminatı ile 60 bin TL cenaze giderlerinin ödenmesine ve 100 bin TL manevi tazminatın ödenmesine karar verdi.