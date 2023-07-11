Otelde havalandırma boşluğuna düşerek ölmüştü... Otel sahibi, 1.5 milyon tazminat ödeyecek

BİLİRKİŞİ OTELİ HAKSIZ BULDU

Raporda, tadilatın devam ettiği, ince bir tel ile emniyetsiz bir şekilde monte edilen çelik hasırların tehlike oluşturduğu ışıklı ikaz veya uyarı levhaları ile görünür şekilde uygun yerlere asıldığı takdirde Keshia Handa'nın dikkatinin çekilerek daha temkinli davranmasının söz konusu olabileceği belirtildi. Bilirkişi ölen psikolog Handa'yı ise yüzde 30 kusurlu bularak, almış olduğu eğitim ve yaşı göz önüne alındığında teras katında korkuluk amaçlı yapılan duvarın üzerine çıkmamasını idrak etmesi gerektiğini belirtti. Bilirkişi genç kızın düşme ihtimalinin son derece düşük olduğu ve korkuluk amaçlı yapılan duvarın üzerine çıkması sonucu olayın meydana geldiği kanaatini bildirdi.