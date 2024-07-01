Otelde tartışma kanlı bitti: 1 ölü

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Gökhan Özçelik, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Şüpheli A.D.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.