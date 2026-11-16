Otizmli Çınar 4 yaşında ‘anne’ dedi

Konya
'da yaşayan Fatma ve Ali Ateş çiftinin 5 yaşındaki çocukları Çınar'a 2.5 yaşındayken otizm teşhisi konuldu. Ateş ailesi çocuklarına iyi bir eğitim aldırabilmek için 10 yıl önce otizmli bireylerin toplumsal yaşamda bağımsız bireyler olarak yer alabilmelerine yardımcı olmak amacıyla kurulan Türkiye'deki ender yerlerden biri olan Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim (SOBE) Vakfı'na başvurdu. Erken teşhis ve Çınar'ın 0-3 yaş olması nedeniyle hemen eğitime başlandı. Aldığı bireysel eğitimlerle Çınar'da büyük bir gelişme yaşandı. Zamanla konuşmaya da, cevap vermeye başlayan Çınar 4 yaşındayken ilk kez 'anne' dedi. Anne Fatma Ateş, "O an yaşadığım duyguyu kelimelerle anlatmam mümkün değil. Bu tarifsiz duyguyu burada aldığımız eğitime borçluyuz" dedi.