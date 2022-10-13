Otizmli çocuğa şiddet uygulayan öğretmen tutuklandı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesindeki Naile Bilgiç Büyükballı Anaokulu'nda cuma günü özel öğretim sınıfında öğrenim gören otizmli 6 yaşındaki D.D.Ş.'ye öğretmenlerden Selen K.Ç. şiddet uyguladı, diğer öğretmen Ö.D.Y. ise bağırarak azarladı. Olay anını görüp cep telefonuyla kaydeden başka bir öğretmen görüntüleri D.D.Ş.'nin ailesine izletti. Otizmli çocuğun ailesi hastaneye giderek darp raporu aldıktan sonra öğretmenlerden şikâyetçi oldu. Olayla ilgili idari işlem başlatan Antalya Valiliği, öğretmenler Selen K.Ç. ve Ö.D.Y.'yi açığa aldı. Polis tarafından gözaltına alınan Selen K.Ç. tutuklanırken, 7 aylık bebeği olan Ö.D.Y. adli kontrolle serbest bırakıldı. Otizmli kız çocuğunun annesi Gülay Şirin, "Çocuğun davranışları değişmeye başlamıştı. Bildiği şeyleri unuttu. Herkese vuruyor. En ağır cezaları almalarını istiyorum. Çocuğumun ağzına peçete sokup üstüne oturmuşlar" dedi.