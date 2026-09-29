Otizmli çocuğu darp etmişti! Vicdansız öğretmenden pes dedirten sözler: ‘Amacım ailesini mutlu etmekti’





Duruşmada mahkeme hakimi, bilirkişi raporunda sanığın çocuğa farklı tarihlerde şiddet uyguladığına ilişkin tespitlerin yer aldığını belirtti. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün, isnat edilen suçun vasfının değişebileceği gerekçesiyle yaptığı suç duyurusunun ardından yeni bir iddianame hazırlandığı bildirildi. Yeni iddianamede sanığın çeşitli tarihlerde çocuğa yönelik eylemleri nedeniyle 'eziyet' suçundan cezalandırılmasının talep edildiği belirtilirken, dava dosyalarının birleştirildiği kaydedildi.



"AMACIM ÇOCUĞUN AİLESİNİ MUTLU ETMEKTİ"



Savunması alınan sanık S.P.C., "Eziyet suçlamasıyla karşı karşıya kalmak çok üzücü. Otizmli çocuklarla çalışmak çok daha yakın temas istiyor. Zaman zaman engelli çocuklarda sınırların biraz üzerine çıkmam istenmişti. Çocuğu ittirmem ve ağzının salyasını silmem vurma olarak algılandı. Çocuğu kasten yaralayacak bir şey yapmadım. Amacım çocuğu eğitmek, ailesini mutlu etmekti. Çocuğa bir şey öğretmek pişmanlığım oldu. Keşke çaba göstermeyesiydim. 5 aydır kimseye zarar vermediğimi anlatmaya çalışıyorum" dedi.