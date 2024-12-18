Otizmli ikizler yüzmede madalyaya doymuyor... Spor iyileştirir

Ergül Arık (43), 19 yıl önce ikizleri İbrahim Enes ve İsmail Eren'i dünyaya getirdi. İkizlere henüz 1.5 yaşındayken otizm tanısı konuldu. Arık ailesi bunun üzerine çocukları için rehabilitasyon eğitimlerine başladı. İkizler 7 yıl önce yüzmeyle tanıştı. Zamanla bu sporu çok seven ikizlerin başarıları da ardı ardına gelmeye başladı. Son olarak geçen hafta Antalya'da düzenlenen Özel Sporcular Türkiye Şampiyonası'nda boy gösteren ikizler 8 madalya kazanma başarısı gösterdi.Otizmli ikizler 7 yıl içerisinde 200'ün üzerinde madalyayı boyunlarına takmayı başardı. Milli takıma girmek için mücadele veren ikizlerin en büyük hedefi ise 2028 Los Angeles Olimpiyatları. Anne Ergül Arık, çocuklarının başarısıyla gurur duyduğunu söyledi. Sporun iyileştirici gücüne dikkat çeken Arık, "Çocuklarda aşırı ve kontrolsüz hareket vardı. Biz bunu nasıl kontrol altında tutabiliriz derken yüzmeyle tanıştık.Aydın'da yaşıyordum, oradan Kırşehir'e geldik ve direkt yüzmeye başladık. İlk yıl Kırşehir'de okul sporlarından sekiz altın madalya ile döndük ve bu bize inanılmaz bir umut oldu. Yüzme bize özgüven, kendini ifade edebilme, doğru nefes, egzersiz gibi olumlu alışkanlıklar kazandırdı. Çocuklarda rekabet duygusu oluştu. Başarılı oldukça hırslanmaya başladılar, daha iyisini yapmaya çalıştılar. Davranış problemlerimiz bitti denecek kadar azaldı" dedi. İsmail Eren, Aksaray Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi antrenörlük bölümü 1. sınıfa başladı. İbrahim Enes ise üniversite sınavlarına hazırlanıyor.