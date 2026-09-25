Otluk alanda bir erkek cesedi bulundu

Olay saat 17:00 sıralarında Soğanlık Yeni Mahalle D-100 Karayolu yan yoldaki otluk alanda meydana geldi. İddiaya göre, bir kişinin yerde hareketsiz yattığını fark edenler durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yerde hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerde cesedin Şehmus Ç.'ye ait olduğu belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Şehmus Ç.'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!