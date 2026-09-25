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Giriş Tarihi: 25.09.2026 16:47

Otluk alanda bir erkek cesedi bulundu

İstanbul Kartal’da otluk alanda erkek cesedi bulundu. Olay yerine gelen ekiplerin incelemelerinde cesedin Şehmus Ç.'ye ait olduğu belirlendi. Cenaze, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Otluk alanda bir erkek cesedi bulundu
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Olay saat 17:00 sıralarında Soğanlık Yeni Mahalle D-100 Karayolu yan yoldaki otluk alanda meydana geldi. İddiaya göre, bir kişinin yerde hareketsiz yattığını fark edenler durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yerde hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerde cesedin Şehmus Ç.'ye ait olduğu belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Şehmus Ç.'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

#İSTANBUL

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Otluk alanda bir erkek cesedi bulundu
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