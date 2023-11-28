Oto hırsızlık şebekesine çökertildi... ’Change’ yöntemiyle satan 22 şüpheli gözaltında

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, depremlerde ağır hasar alan araçlarla, aynı marka, model ve renkteki çalıntı, gümrük kaçağı, hacizli ve yakalama kararı bulunan araçları temin edip, ağır hasarlı aracın motor ve şasi numaralarını değiştirerek, bu araçlara uyarladıklarını belirlediği şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, 6 aydır yaptığı teknik ve fiziki takip sonucu 22 şüphelinin 'change' yöntemiyle trafiğe çıkarılan araçları satarak haksız kazanç elde ettiğini belirledi.

Ekipler, adreslerini belirledikleri 22 şüpheliyi yakalamak için operasyon düzenledi. Operasyon çerçevesinde, 22 şüpheli gözaltına alınırken

aramalarda, 6'sı çalıntı, 2'si depremde hasar gören, 5'i 'change' edilmiş, 2'si gümrük kaçağı olmak üzere 15 araç ele geçirildi. Yapılan çalışmalarda, 15 araca işlem yapılırken, gözaltına alınan 22 şüpheli adliyeye sevk edildi.