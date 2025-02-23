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Giriş Tarihi: 23.2.2025 20:57 Son Güncelleme: 23.2.2025 21:43

Oto tamir ustası egzoz gazından zehirlenerek yaşamını yitirdi

Bartın'ın Çaydüzü Mahallesinde oto tamirci ustası 32 yaşındaki Bekir Aydın, ısınmak için girdiği aracının içinde egzoz gazından zehirlenerek yaşamını yitirdi. Aydın ile birlikte yanında bulunan kedisi de öldü.

Ali Faik ATAY Ali Faik ATAY
Oto tamir ustası egzoz gazından zehirlenerek yaşamını yitirdi

Olay Bartın'ın Çaydüzü mahallesinde bulunan oto tamir atölyesinde meydana geldi. İddiaya göre, tamir ettiği otomobili yetiştirmek için Cumartesi geceside çalışan 32 yaşındaki Oto Tamir ustası Bekir Aydın gecenin ilerleyen saatlerinde hem dinlenmek hem de ısınmak için atölyenin içinde bulunan otomobilinin içine girdi. Daha sonra sabah saatlerinde kendisinden haber alamayan yakınları, cep telefonunu aradılar, cep telefonu çalıp açmayan olunca yakınları iş yerine gittiklerinde Bekir Aydın'a çalışır vaziyette gördükleri arabanın içinde cansız vaziyette bulundular.

112 Sağlık Ekipleri Bekir Aydın'ın çalışan arabanın egzoz gazından zehirlenerek hayatını kaybettiğini belirledi. Olay hakkında Emniyet ve Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı. Bekir Aydın ile birlikte araç içinde bulunan kedisinin de hayatını kaybettiği belirtildi.

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Oto tamir ustası egzoz gazından zehirlenerek yaşamını yitirdi
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