Oto tamir ustası egzoz gazından zehirlenerek yaşamını yitirdi

Olay Bartın'ın Çaydüzü mahallesinde bulunan oto tamir atölyesinde meydana geldi. İddiaya göre, tamir ettiği otomobili yetiştirmek için Cumartesi geceside çalışan 32 yaşındaki Oto Tamir ustası Bekir Aydın gecenin ilerleyen saatlerinde hem dinlenmek hem de ısınmak için atölyenin içinde bulunan otomobilinin içine girdi. Daha sonra sabah saatlerinde kendisinden haber alamayan yakınları, cep telefonunu aradılar, cep telefonu çalıp açmayan olunca yakınları iş yerine gittiklerinde Bekir Aydın'a çalışır vaziyette gördükleri arabanın içinde cansız vaziyette bulundular.

112 Sağlık Ekipleri Bekir Aydın'ın çalışan arabanın egzoz gazından zehirlenerek hayatını kaybettiğini belirledi. Olay hakkında Emniyet ve Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı. Bekir Aydın ile birlikte araç içinde bulunan kedisinin de hayatını kaybettiği belirtildi.