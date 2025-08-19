Otobüs kazası soruşturmasında yeni gelişme: Şüpheli şoför tutuklandı!

Kaza, saat 06.15 sıralarında Sancaktepe Paşaköy/Yenidoğan gişeleri mevkiinde yaşandı. Tokat'tan hareket eden ve Tekirdağ istikametine giden yolcu otobüsü, iddiaya göre sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak devrildi. Otobüste bulunan 35 yolcudan 4'ü yaşamını yitirirken, 20 yolcuysa yaralandı. Korkunç kazayla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturma başlattı.

OTOBÜS FİRMASINDA BİR HAFTA ÖNCE İŞE BAŞLAMIŞ

Bu kapsamda gözaltına alınan şüpheli otobüs şoförü H.İ., emniyet işlemlerinin ardından adliyeye getirildi. Savcılık ifadesinde otobüs firmasında bir hafta önce sigortalı olarak şoförlüğe başladığını söyleyen şüpheli, "Daha önceden oğluma ait olan otobüste uzun yol şoförlüğü yapmaktaydım. 17 Ağustos günü saat 22.30 sıralarında Çorum Osmancık'ta otobüse binerek kullanmaya başladım. Bolu Gerede'de 45 dakika istirahat ettikten sonra ikinci 4,5 saatlik sürüşe başladım. Kazadan hemen önce Yenidoğan semtine tam olarak hatırlamamakla birlikte 4 yolcu indirdiğimizi biliyorum" dedi.

"ASFALT KAYGANDI, FREN YETERLİ OLMADI"

Sonrasında Kuzey Çevre Otoyolu'nda bağlanmak için Paşaköy gişelerine geldiğini belirten şüpheli, "Bu esnada hava aşırı yağışlıydı ve asfalt ıslaktı. Gişeden normal süratle geçtim ve Edirne istikametine doğru dönmek istediğim sırada hızımın 40–50 km/h olduğunu düşünüyorum. Viraja zaten hızlı girmiştim. Virajı dönmeye başladığım anda otobüs kaymaya başladı. Bütün kademelerde frene bastım, ancak asfaltın ıslak olması sebebiyle fren etkili olmadı ve kaymaya devam ettim" şeklinde anlattı.

BARİYERE ÇARPAN ARAÇ YAN YATMIŞ

"Aracın önce ön sağ tarafı kayarak bariyere vurdu. Bu sırada sürekli olarak direksiyonu toparlamaya çalıştım fakat araç bariyere çarpınca sağ tarafa yattı ve sürüklendi. Kaza anında emniyet kemerim takılıydı. Araç yan yatınca direksiyon koltuğunda asılı kaldım. Kendi imkânımla kurtuldum ve aracın camını kırarak dışarı çıktım. Yaşanan olaydan ötürü çok üzgünüm, keşke böyle bir kaza yaşanmasaydı" sözlerini sarf etti.

"İTFAİYE ŞOFÖRLÜĞÜ DE YAPTIM"

Savcılık, ifadesinin ardından şüpheli otobüs şoförü H.İ.'yi "Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan tutuklama talebiyle İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliğine sevk etti. Hakimlik sorgusunda şüpheli H.İ., itfaiye şoförlüğü yaptığını, 2023 yılında emekli olduğunu, oğlunun üzerine kayıtlı otobüste de şoförlük yaptığını, kazanın yaşandığı otobüs firmasında ise bir hafta önce işe başladığını ifade etti.

ARACI OSMANCIK'TA DEVRALMIŞ

"Kullandığım otobüsün güzergâhı Tokat'tan Tekirdağ'a kadar uzanır. Yolculuk Tokat otogarından çıkışla başlayıp Çorum'a kadar sürmektedir. Bu kısmı diğer şoför olan Uğur sürdü. Tokat'tan Osmancık'a kadar yol 4,5 saat sürer. Ben aracı Osmancık'taki dinlenme tesisinde devraldım. Bolu'da mola verdikten sonra 3,5–4 saatlik sürüşe devam ettim. Ben otobüsü Esenler Otogarı'na kadar sürecektim çünkü günlük en fazla 9 saat otobüs sürmemize izin verilmekteydi. Esenler Otogarı'nda aracı ikinci şoförümüz Uğur'a verecektim. Olay anında hava yağışlıydı. Gişelerden normal hızla geçtim ve Edirne istikametine döndüm. Viraja 45–50 km/h hızla girmiştim. Ancak araç kaymaya başladı, o sırada hız artmış olabilir. Gişelerden önce ve gişeye girişte hız tabelası görmedim. Vefat edenlerin hangi koltuklarda oturduğunu hatırlamıyorum" diyerek serbest bırakılmayı talep etti.

ŞÜPHELİ ŞOFÖR TUTUKLANDI

Hakimlik ise sorgusunun ardından şüpheli otobüs şoförü H.İ.'nin "Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan tutuklanmasına karar verdi.