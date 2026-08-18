Otobüs TIR’la çarpıştı: 2 ölü, 22 yaralı

Nurdağı ilçesi otoban çıkışında meydana gelen olayda Konya-Kahta seferini yapan yolcu otobüsü tırla çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve trafik ekipleri sevk edildi. Gaziantep'in Nurdağı ilçesi otoban çıkışında meydana gelen olayda Konya-Kahta seferini yapan yolcu otobüsü tırla çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve trafik ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 22 yolcu, yapılan ilk müdahalelerinin ardından Gaziantep, Nurdağı ve İslahiyedeki hastanelere kaldırıldı. Kazada otobüs şoförü T.D. ile muavin M.S.Ç.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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