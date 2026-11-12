Otobüslerde emniyet kemeri neden yok? Cevabı duyan "Meğer bu yüzdenmiş" diyecek!

Şehir içi otobüsler, kısa mesafelerde çok sayıda insanı hızlı bir şekilde taşımak üzere tasarlanmıştır. Yolcuların önemli bir kısmının ayakta yolculuk etmesi ve her birkaç dakikada bir yolcu inip binmesi, bireysel emniyet kemeri sistemlerini işlevsiz hale getiriyor.