Otobüsteki futbol tartışmasından usandı: Yazıyı gören şaştı kaldı!





Konuyla ilgili açıklama yapan otobüs şoförü Korkmaz, "Bu araba toplu taşıma olduğu için yaptım. Vatandaşların yolculuk aşamasında kafasını dinlemesi için yaptım. Büyüklerimiz her zaman büyüktür. Hepte saygı duymuşumdur. Arabaya oturdukları zaman kargaşa münakaşa oluyor. Siyasettir, futboldur. Arabada çoluk çocuk oluyor. Mecbur kaldık yazmak için. Şuanda herkesin hoşuna gidiyor. Artık siyaset futbol konuşan olmuyor. Yolcularımız da memnun benimde kafa. Rahat. Yanlış anlamayın 18 saat direksiyon sallıyorum. Sabah :06:00'dan gece 12:00'ye kadar. Daha doğrusu herkesten anlayış bekliyorum. Benimde hakkım güzel insanlarla karşılaşmak" dedi.