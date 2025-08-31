Otogarlarda okula dönüş yoğunluğu

025-2026 eğitim-öğretim yılında okula uyum sürecine dahil olan öğrenciler 1 Eylül'de, diğer öğrenciler ise 9 Eylül'de ders başı yapacak. Okulların açılmasına kısa süre kala İstanbul'da yaşayıp yaz tatilini farklı illerde geçirenler ya da başka şehirlerde okuyanlar için dönüş yolculuğu başladı. 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda başlayan yoğunluğun bir hafta sürmesi bekleniyor. Firma yetkilisi Hacı Çalışkan, "Ben burada Kırklareli görevlisiyim, Kırklareli bölgesine bakıyorum. Okulların açılış ve kapanış dönemlerinde her zaman yoğunluk yaşanıyor" dedi.Yolcu Adem Baydur ise, "Okulların açılış ve kapanış dönemlerinde otogarlarda aşırı yoğunluk yaşanıyor. Bu da onlardan biri gibi" diye konuştu. DHA