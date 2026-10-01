Otomobil 15 yaşındaki çocuğun üzerinden geçti: Feci kaza kamerada

ARAÇ ÇOCUĞUN ÜZERİNDEN GEÇTİ
Kontrolden çıkan motosikletten düşen çocuk, yola savruldu. Bu sırada otomobil sürücüsünün M.Z.'yi fark edememesi üzerine araç, yerde bulunan çocuğun üzerinden geçti. Kazada yaralanan M.Z.'ye olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı. Yaralı çocuk, ambulansla Silopi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen M.Z., yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.
KAZA ANI SANİYE SANİYE KAMERAYA YANSIDI
Öte yandan meydana gelen kaza çevrede bulunan iş yerlerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, motosikletle ters yönde ilerleyen çocuğun önüne otomobil çıktığı, ardından motosikletin kontrolden çıkarak devrildiği ve M.Z.'nin yola savrulduğu görülüyor. Çocuğun yere düşmesinin hemen ardından otomobilin üzerinden geçmesi ise kameraya saniye saniye yansıdı.