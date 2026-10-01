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Giriş Tarihi: 1.10.2026 10:22

Otomobil 15 yaşındaki çocuğun üzerinden geçti: Feci kaza kamerada

Şırnak'ın Silopi ilçesinde motosikletiyle ters yönde ilerleyen 15 yaşındaki çocuk, karşısına çıkan otomobil nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek yola savruldu. Yere düşen çocuk, otomobilin altında kalarak yaralanırken, dehşet anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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İHA Yaşam
Otomobil 15 yaşındaki çocuğun üzerinden geçti: Feci kaza kamerada
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Şırnak'ın Silopi ilçesi İpekyolu Bulvarı üzerinde feci olay meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 15 yaşındaki M.Z., motosikletiyle ters yönde ilerlediği sırada karşısına çıkan otomobil nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti.

ARAÇ ÇOCUĞUN ÜZERİNDEN GEÇTİ

Kontrolden çıkan motosikletten düşen çocuk, yola savruldu. Bu sırada otomobil sürücüsünün M.Z.'yi fark edememesi üzerine araç, yerde bulunan çocuğun üzerinden geçti. Kazada yaralanan M.Z.'ye olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı. Yaralı çocuk, ambulansla Silopi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen M.Z., yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

KAZA ANI SANİYE SANİYE KAMERAYA YANSIDI

Öte yandan meydana gelen kaza çevrede bulunan iş yerlerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, motosikletle ters yönde ilerleyen çocuğun önüne otomobil çıktığı, ardından motosikletin kontrolden çıkarak devrildiği ve M.Z.'nin yola savrulduğu görülüyor. Çocuğun yere düşmesinin hemen ardından otomobilin üzerinden geçmesi ise kameraya saniye saniye yansıdı.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#ŞIRNAK #SİLOPİ

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Otomobil 15 yaşındaki çocuğun üzerinden geçti: Feci kaza kamerada
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