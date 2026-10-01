Otomobil 15 yaşındaki çocuğun üzerinden geçti: Feci kaza kamerada

ARAÇ ÇOCUĞUN ÜZERİNDEN GEÇTİ

Kontrolden çıkan motosikletten düşen çocuk, yola savruldu. Bu sırada otomobil sürücüsünün M.Z.'yi fark edememesi üzerine araç, yerde bulunan çocuğun üzerinden geçti. Kazada yaralanan M.Z.'ye olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı. Yaralı çocuk, ambulansla Silopi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen M.Z., yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.