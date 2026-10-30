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Giriş Tarihi: 30.10.2026 22:31

Otomobil çarptığı küçük çocuk hayatını kaybetti

Şanlıurfa’nın Akçakale otomobil çarptığı 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

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MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Otomobil çarptığı küçük çocuk hayatını kaybetti
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Kaza, Akçakale ilçesine bağlı Akdiken Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Marketten çıktıktan sonra yolun karşısına geçmeye çalışan 8 yaşındaki Hasan Buldulkan'a, aynı yönden gelen bir otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan çocuk ağır şekilde yaralandı. Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 8 yaşındaki Hasan Buldulkan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#AKÇAKALE #ŞANLIURFA
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Otomobil çarptığı küçük çocuk hayatını kaybetti
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