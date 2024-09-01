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Giriş Tarihi: 1.9.2024 16:27

Otomobil demir korkuluklara çarptı: 1 ölü, 5 yaralı!

Elazığ’ın Karakoçan ilçesinde yol kenarındaki bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü Ali Çiğci öldü, 5 kişi yaralandı.

DHA
Otomobil demir korkuluklara çarptı: 1 ölü, 5 yaralı!

Kaza, gece saatlerinde Elazığ-Bingöl kara yolu, Karakoçan ilçesi Başyurt mevkiinde meydana geldi. Ali Çiğci'nin kontrolünü yitirdiği otomobil yol kenarındaki demir korkuluklara çarptı. Kazada otomobildeki 6 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırıldı. Karakoçan Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Ali Çiğci, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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Otomobil demir korkuluklara çarptı: 1 ölü, 5 yaralı!
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