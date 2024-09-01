Otomobil demir korkuluklara çarptı: 1 ölü, 5 yaralı!

Kaza, gece saatlerinde Elazığ-Bingöl kara yolu, Karakoçan ilçesi Başyurt mevkiinde meydana geldi. Ali Çiğci'nin kontrolünü yitirdiği otomobil yol kenarındaki demir korkuluklara çarptı. Kazada otomobildeki 6 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırıldı. Karakoçan Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Ali Çiğci, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.