Otomobil demir korkuluklara çarptı: 1 ölü, 5 yaralı!

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırıldı. Karakoçan Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Ali Çiğci, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.