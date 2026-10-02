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Giriş Tarihi: 2.10.2026 17:10

Otomobil ile elektrikli motosiklet çarpıştı: Anne hayatını kaybetti, oğlu ağır yaralandı

Sakarya’nın Karasu ilçesinde otomobil ile üç tekerlekli motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 53 yaşındaki Meva Yavuzyiğit hayatını kaybetti, oğlu ağır yaralandı. Kazaya karışan otomobilin sürücüsü gözaltına alındı.

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Hüseyin CUMALI Hüseyin CUMALI
Otomobil ile elektrikli motosiklet çarpıştı: Anne hayatını kaybetti, oğlu ağır yaralandı
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Kaza, 2 Ekim 2026 günü saat 06:40 sıralarında Sakarya'nın Karasu ilçesi İncilli Mahallesi Eski Adapazarı Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Muhammet Ali Usta (31) yönetimindeki 54 AGD 350 plakalı otomobil ile Onur Yavuzyiğit'in (28) kullandığı 54 ANB 135 plakalı üç tekerlekli motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle üç tekerlekli motosiklet sürücüsü Onur Yavuzyiğit ağır yaralanırken, motosiklette yolcu olarak bulunan 53 yaşındaki annesi Meva Yavuzyiğit de yola savrularak ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

ANNE KURTARILAMADI, SÜRÜCÜ GÖZALTINDA

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan 53 yaşındaki Meva Yavuzyiğit, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazada yaralanan oğlu Onur Yavuzyiğit'in ise bel bölgesinde kırık tespit edildiği ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Kazaya karışan otomobilin sürücüsü Muhammet Ali Usta gözaltına alındı. Feci kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör
#SAKARYA
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