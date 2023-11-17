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Giriş Tarihi: 17.11.2023 16:04 Son Güncelleme: 17.11.2023 16:12

Otomobil ile traktör çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Çorum'un Alaca İlçesinde meydana gelen trafik kazasında, 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişide yaralandı.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Otomobil ile traktör çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Olay öğle saatlerinde Çorum-Alaca Karayolu Küre Köyü yakınlarında meydana geldi. Çorum'dan Alaca istikametine seyir halinde olan Cemalettin Saçır (53) yönetimindeki otomobil, Küre Köyü yakınlarında yolun karşı tarafında bulunan akaryakıt istasyonuna geçmek isteyen Haydar Bıyıksız yönetimindeki traktör ile çarpıştı.

Kazada otomobil sürücü Cemalettin Saçır olay yerinde hayatını kaybederken, traktör sürücüsü ise yaralandı. Yaralanan traktör sürücüsü olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulans ile Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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Otomobil ile traktör çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
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